Počet dopravných nehôd je stále vysoký. Havarijné poistenie za vás zatiahne aj „totálku“

9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Bez ohľadu na množstvo najazdených kilometrov, dopravné nehody sa môžu pritrafiť aj skúseným vodičom. Škody spôsobené vlastnou vinou nie sú hradené z povinného zmluvného poistenia, preto je vhodné uzatvoriť si havarijné postenie, ktorým je možné pokryť náklady na opravu vášho vozidla. KOMUNÁLNA poisťovňa vyplatila za rok 2021 klientom na škodách z tohto poistenia viac ako 15 mil. eur.Podľa údajov Policajného zboru SR sa v uplynulom roku stalo celkovo 11 869 dopravných nehôd. Síce ide o rekordne najnižšie číslo, no treba zdôrazniť, že cena náhradných dielov ako aj práce v autoservisoch je z roka na rok vyššia. "Najvyššiu škodu, ktorú sme vlani plnili z havarijného poistenia, bola v hodnote 65-tisíc eur. Išlo o prípad havárie nákladného vozidla – tzv. ťahača v Nemecku," hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a pokračuje: "Ročné poistné za havarijné poistenie v závislosti od veku vodiča, regiónu a hodnoty auta začína už na sume 250 eur. Priemerná výška škody v havarijnom poistení je 1 283 eur, čo je suma, pri ktorej sa už oplatí uvažovať nad uzatvorením havarijného poistenia aj v prípade staršieho vozidla".Medzi najčastejšie chyby, ktoré štatisticky vedú k najväčšiemu počtu havárií, patrí nedostatočná pozornosť pri šoférovaní a sledovaní situácie v cestnej premávke, ďalej neprimeraná rýchlosť jazdy a nesprávna jazda cez križovatku. Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje taktiež na nedodržiavanie bezpečného odstupu od predchádzajúceho vozidla, za ktorý sa na diaľnici považuje vzdialenosť, ktorú auto prejde za dve a kamión za tri sekundy. "Vodiči si veľakrát myslia, že stačí sledovať brzdové svetlá vozidla pred nimi a v momente, keď šliapnu na brzdu, sa im podarí zastaviť. Lenže každý vodič začne brzdiť o nejakú desatinu sekundy neskôr ako vozidlo pred ním, až sa čas na brzdenie vyčerpá a pri viacerých vozidlách dôjde k vzniku reťazovej nehody," vysvetľuje odborník.Väčšina škôd, ktoré sa likvidujú z havarijného poistenia, sú menšie parciálne škody. V takýchto prípadoch poisťovňa hradí plnú cenu nových náhradných dielov a k tomu náklady na opravu vozidla. Pre vozidlá, ktoré práve opustili výrobnú linku, odporúča D. Zemánek pripoistenie finančnej straty – tzv. GAP. "Ak ste vozidlo pôvodne kúpili za 15-tisíc eur, o tri roky môže byť jeho všeobecná cena vo výške 9-tisíc eur. Ak vám vozidlo v tejto dobe ukradnú, alebo dôjde k jeho totálnemu zničeniu, so službou GAP získate navyše aj doplatok do sumy, za akú ste si vozidlo obstarali. Takéto pripoistenie stojí ročne približne 1 % ceny auta."KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka na výber štyri balíky havarijného poistenia zohľadňujúce rôzny rozsah krytia. Súčasťou poistenia sú bezplatné benefity – poistenie čelného skla, poistenie batožiny a asistenčné služby. Poistenie je možné uzatvoriť aj online z pohodlia domova. "Vyplnenie formuláru nezaberie viac ako 8 minút a do 24 hodín sa vám ozvú s ponukou termínu na obhliadku, kde si auto nafotia. Celý proces je možné zvládnuť v priebehu 48 hodín," uzatvára D. Zemánek.