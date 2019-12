Na sv. Mikuláša deti očakávajú najmä sladkosti a darčeky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Najmä deti sa na Slovensku i v okolitých štátoch tešia na deň svätého Mikuláša, pripadajúci na 6. decembra. A to preto, lebo deň sv. Mikuláša je pre deti symbolom sladkostí, ovocia a darčekov. Hlavným zmyslom sviatku biskupa sv. Mikuláša je dávať a nečakať dar.Mikuláš sa narodil okolo roku 280 - 286 v Patare na južnom pobreží Malej Ázie. Pochádzal z bohatej rodiny. Dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst, podľa tradície v stredu a piatok jedol iba raz - večer. Stal sa diakonom a kňazom, neskôr bol biskupom v meste Myra (v južnom Turecku), údajne proti vôli svojho otca, ktorý si želal, aby bol vojakom. Rodičia mu zomreli, keď bol ešte mladý. Zanechali mu však taký majetok, že sa Mikuláš nemusel báť o živobytie. On venoval všetko chudobným.Biskup Mikuláš hlásal evanjelium, pomáhal biednym, chorým a trpiacim a preslávil sa milosrdenstvom a dobročinnosťou. Už počas života ho nazývali otcom sirôt, vdov a chudobných. Podľa tradície sa biskup Mikuláš zúčastnil na prvom Nicejskom ekumenickom koncile v roku 325.O sv. Mikulášovi koluje viacero legiend. Podľa jednej z nich pomohol trom chudobným sestrám, ktoré sa nemohli vydať, lebo nemali na veno. Preto ich čakal krutý osud v otroctve alebo v nevestinci. Keď sa o tom dozvedel biskup Mikuláš, dal postupne tri mešce mincí do okna pre každé dievča, aby sa mohlo vydať. Tak ich zachránil pred ponížením a hanbou.Biskup Mikuláš zomrel v pokročilom veku, pravdepodobne okolo roku 345, vo svojom biskupskom sídle v meste Myra, kde ho aj pochovali. O niekoľko storočí neskôr (údajne v roku 1087) veriaci talianski kupci preniesli jeho pozostatky do prístavného mesta Bari, kde mu zasvätili chrám, ktorý sa neskôr stal bazilikou.Svätý Mikuláš sa stal viacnásobným patrónom. Zasvätené mu boli mnohé kresťanské chrámy vo svete. Jeho meno nesú viaceré mestá a kostoly aj na Slovensku.Osobitnú popularitu má v Rusku. Je patrónom Apúlie, Lotrinska, Grécka, Ruska, Sicílie, detí, hasičov, hostiteľov, lekárnikov, ale aj miništrantov, mlynárov, námorníkov, nevinne odsúdených, novomanželov. Zvyčajne ho vzývajú za šťastný sobáš, ako ochrancu na cestách, proti povodniam.Tradícia obdarovávať deti 6. decembra sa rozšírila v stredoeurópskych slovanských krajinách. V ostatných štátoch s dominujúcim kresťanským náboženstvom sa mikulášska tradícia spája s Vianocami.