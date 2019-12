Vo Vatikáne rozsvietili vianočný strom, pápež vyzval na solidaritu

Návštevníci si fotografujú rozsvietený vianočný strom s betlehemom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 5. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 6. decembra (TASR) - Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vo štvrtok odhalili betlehem a rozsvietili vianočný strom, na ktorom je energeticky úsporné osvetlenie dodané nemeckým výrobcom. Informovala o tom agentúra Catholic News Service.Darcom hlavného vianočného stromu, ako aj asi 20 menších, ktoré tiež zdobia vatikánske námestie, i ručne vyrezávaného betlehema sú farnosti zo severotalianskych provincií Trident, Vicenza a Treviso.Ako informoval vatikánsky rozhlas, vianočný strom je venovaný malým palestínskym pacientom z betlehemskej nemocnice Caritas Baby Hospital. Ide o jedinú detskú špecializovanú nemocnicu na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, ktorá od svojho založenia švajčiarskym rehoľníkom Ernstom Schnydrigom začiatkom 50. rokov 20. storočia ročne poskytuje starostlivosť asi 53.0000 detí.Spomínané farnosti zároveň usporiadali zbierku pre deti vo Svätej zemi. Do tejto iniciatívy sa zapojili najmä žiaci severotalianskych škôl, ktorí svojich vrstovníkov podporili predajom knižky o fiktívnej ceste vianočného stromu do Betlehema.Vatikán dodal, že ide o deti, ktoré aj na vlastnej koži zažili núdzu, keď sa vlani ich krajom prehnala ničivá búrka Vaia. O život pri nej prišlo osem ľudí. Zničené boli desiatky tisíc hektárov alpských lesov.Pápež František počas audiencie pre darcov vianočných stromov a betlehema ocenil, že tieto vyrúbané stromy budú nahradené 40 mladými smrekmi, a vyjadril želanie, aby sa so zalesňovaním postihnutých oblastí začalo čo najskôr.Podľa Vatikánskeho rozhlasu pápež na tejto audiencii pripomenul svoju nedávnu návštevu mesta Greccio v oblasti Lazio, kdea poukázal i na svoj list o jasličkách, ktoré súFrantišek súčasne požiadal prítomných, aby sa modlili za to, aby ľudia videli Ježiša v trpiacich, krehkých a slabých ľuďoch a podali im v núdzi pomocnú ruku.Betlehem a vianočný strom zostanú na Námestí sv. Petra do 12. januára 2020, keď si veriaci pripomenú sviatok Ježišovho krstu.