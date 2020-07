Na svete poklesol počet žralokov, v niektorých koralových útesoch sú funkčne vyhynuté

Úloha pri udržiavaní ekosystému

Úbytok sa dá zvrátiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2020 - Počet žralokov na svete poklesol, pričom v niektorých koralových útesoch sú dokonca "funkčne vyhynuté". Tvrdí to nová štúdia v odbornom časopise Nature, v rámci ktorej sa vedci pri skúmaní so sieťou podvodných kamier zamerali sa na útesy 58 rôznych krajín. Zistili pritom, že žraloky chýbajú a nezohrávajú takmer žiadnu rolu pri ovplyvňovaní rybích komunít až vo 20% z nich.Žraloky zohrávajú kľúčovú rolu pri udržiavaní zdravého oceánskeho ekosystému. Zdravé populácie žralokov sú zase dôležité pre krajiny, ktorých ekonomika závisí na cestovnom ruchu. Ročne zomrie pre ich plutvy a mäso odhadom zhruba 100 miliónov jedincov.Podľa odborníkov sú za úbytkom žralokov v útesoch rybolov a "deštruktívne a neudržateľné" rybárske techniky. Útesy, ktoré sa nachádzajú blízko obývaných oblastí v krajinách s nedostatočným riadením, sú podľa nich postihnuté najhoršie. Čo sa populácií útesových žralokov týka, najhoršie sú na tom krajiny ako Katar, Dominikánska republika, kontinentálna Kolumbia Srí Lanka a Guam.Útesy 34 z 58 krajín mali polovičný počet žralokov, ako vedci očakávali. To je podľa nich znakom, že je strata žralokov v útesoch na celom svete pomerne bežná.Naopak relatívne vysoký počet žralokov zaznamenali vedci vo Veľkej koralovej bariére pri Austrálii či pri Bahamách. Podľa vedcov sú tieto miesta "dobre spravované a so silným riadením" rybolovu žralokov alebo útočísk - oblastí, ktoré zakazujú komerčný rybolov.Úbytok žralokov sa dá zvrátiť, tvrdia odborníci. Je však na to potrebné zavedenie pravidiel, u ktorých je pravdepodobné, že budú akceptované v rôznych spoločnostiach. Žralokom sa podľa vedcov dá pomôcť dvojako, a to riadením rybolovu a opatreniami, ako sú národné zákazy lovu a obchodovania so žralokmi.