V Mexiku našli kamenné monumenty staré viac ako 1 500 rokov, narazili na nich dedinčania

Našli 87 symbolov

Obradný priestor obklopený chrámami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na vrchole hory v centrálnom Mexiku objavili dva vytesávané kamenné monumenty, ktoré sú pravdepodobne staré viac ako 1 500 rokov. Na miesto, na ktorom sa v minulosti podľa všetkého nachádzalo niekoľko pyramíd, narazili miestni dedinčania.Predpokladá sa, že ho postavila predkolumbovská civilizácia Zapotékov a podľa výzdoby na monumentoch bolo zrejme venované bohovi podsvetia, informuje spravodajský portál BBC.Nálezisko sa nachádza na strategickom mieste, na vrchole hory Cerro de Peňa v štáte Puebla vo výške 1 845 metrov. Podľa archeológov sa tam skrývalo od 6. storočia. Dostať sa k nemu dá po skalnatej ceste, no vyžaduje si to dvaapolhodinovú túru.Vedci dosiaľ našli dve stély - obtesané kamenné dosky - a niekoľko menších vyrezávaných kameňov. Sú na nich vyobrazené napríklad zvieratá, zrejme leguán a orol, ženská postava, pravdepodobne bohyňa, pripomínajúca netopiera alebo postava s rohmi, pazúrmi a bedrovým rúškom. Podľa Josého Alfreda Arellanesa z mexického Národného ústavu antropológie a histórie (INAH) zatiaľ našli 87 glyfov (symbolov, pozn. red).Prvotný výskum naznačuje, že sa na vrchole hory nachádzal obradný priestor obklopený chrámami a sídlami panovníkov, uviedol Arellanes. Archeológovia predpokladajú, že na mieste bolo tiež sedem pyramíd a ihrisko na hranie peloty - hry, pri ktorej hráči s pomocou svojich bokov prehadzovali gumovú loptu cez kamenné obruče.Archeológovia ešte stále analyzujú nálezy, no tvrdia, že miesto postavila civilizácia Zapotékov, ktorá sa v oblasti sformovala pred 2 500 rokmi. Zapotékovia mali sofistikovanú architektúru i štýl písania založený na glyfoch a ich náboženstvo malo mnoho bohov, ktorí sa početne spájali s poľnohospodárstvom alebo zvieratami.