Na svetovej konferencii píšťal v USA sa predstavilo aj Slovensko

Washington 5. augusta (TASR) - V americkom meste Eau Claire v štáte Wisconsin v nedeľu vrcholí medzinárodný zjazd hráčov na flautu a podobné hudobné nástroje. Po prvý raz v histórii má na ňom zastúpenie aj Slovensko, a to priamo s fujarou. V sobotu, v hlavný deň festivalu, zazneli jej tóny na hodinu trvajúcom koncerte a vyslúžili si veľký záujem a potlesk.Tento jedinečný hudobný nástroj predstavuje návštevníkom Bob Rychlík, Moravák žijúci v Spojených štátoch, ktorý sa zamiloval do fujary natoľko, že už siedmy rok na ňu učí hrať Američanov a tóny fujary vďaka nemu zaznievajú na festivaloch po celej krajine. Na medzinárodný zjazd hráčov na flautu ho pozvala riaditeľka Svetovej spoločnosti fláut (Worlf Flute Society) Kathleen Joyce Grendahlová. V Eau Claire absolvoval od stredy, kedy sa festival začal, množstvo prezentácií, workshop a koncert.povedal pre TASR Rychlík.Na workshope mal 12 koncoviek rovnakého ladenia, vďaka čomu si návštevníci mohli hru na tento hudobný nástroj nielen vyskúšať, ale mohli vytvoriť aj hudobnú skupinu a zahrať si spolu.Na zjazde, hoci ide o medzinárodné podujatie, sa zúčastňujú predovšetkým americkí hudobníci - výrobcovia a hráči indiánskej flauty rozličných druhov z rôznych materiálov, rôznych veľkostí a rôznych stupníc. Indiánska flauta totiž existovala na mnohých miestach Severnej a Južnej Ameriky a často sa podľa Rychlíka v rôznych oblastiach veľmi líšila.povedal Rychlík.Na zjazde pomáhal aj výrobcovi poľského pôvodu žijúcemu v Texase, ktorý vyrobil veľmi dlhú koncovku. Nehrala však ako koncovka, a tak mu Rychlík navrhol, aby zmenil názov, a poradil mu, ako vyrobiť novú, skutočnú koncovku.spomenul Rychlík jednu zo zaujímavostí tohtoročného zjazdu.Návod na takúto výrobu flauty je podľa Rychlíka voľne prístupný na internete, a hoci ide len o trubicu bez dierok, je to dobrá pomôcka pre študentov, ktorí sa chcú naučiť hrať na indiánske flauty a musia sa naučiť fúkať a nasadzovať tón a správne dýchať.Úroveň zjazdu, a najmä hudobných vystúpení je podľa neho veľmi vysoká. Na pódiu sa predstavili aj známejší interpreti ako Ron Korb, Suzanne Tengová, Peter Phippen či Jose Valentino. Rychlík ocenil najmä vystúpenie Kanaďana Kevina Lockea z indiánskeho kmeňa Lakota.Bob Rychlík žije v štáte Maryland a na zjazd do vzdialeného mesta Eau Claire sa vydal autom, aby sa po ceste mohol zastaviť v Chicagu, kde zahral v Café Prague, a tiež v Milwaukee na slovenskom festivale.vysvetlil Rychlík, ktorý objavil lásku k hudbe už v detstve, keď jeho otec hrával na klavír a husle.