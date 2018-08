V kúpeľnom meste Piešťany si dali zraz pouliční umelci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 5. augusta (TASR) - V kúpeľnom meste Piešťany si dali cez víkend zraz pouliční umelci. Na podujatí Piešťany Street Art Festival - Deň pouličného umenia im patrilo v sobotu (4.8.) centrum mesta, Námestie slobody, klub ŽiWell a Kolonádový most. Ťahákom tohtoročného festivalu bol improvizátor a multiinštrumentalista Martin „Maok“ Tesák. TASR o tom informoval zakladateľ podujatia Branislav Galo.Tesák predviedol svoje umenie na Kolonádovom moste za sprievodu perkusionistu Vladisa. "Martin Tesák je známy ako spolutvorca hudby k filmu Juraja Jakubiska Bathory. Na Kolonádovom moste sa predstavil aj Adam Faun Magula so svojim vesmírnym nástrojom handg drum,“ uviedol zakladateľ podujatia.Okrem vystúpení, ktoré boli súčasťou oficiálneho programu festivalu, bolo centrum mesta zároveň aj voľnou zónou pre prechádzajúcich "buskerov". Sú to pouliční umelci, ktorí prezentujú rôzne formy umenia od hudby cez maľovanie, živé sochy až po artistické čísla.Zahrať si mohol každý, pretože jednou z hlavných ideí festivalu bolo ponúknuť priestor všetkým, bez výberových kritérií. "Ľudia sa pomaly učia spoznávať pouličné umenie. Návštevníci ešte stále nie sú zvyknutí na hranie na ulici, je to v polohe zisťovania či už zo strany publika alebo zo strany samotných kapiel," doplnil pre TASR Galo.Sprievodnou aktivitou bol netradičný koncert Noeal McCartyho a Happy Boys na Moste zaľúbených.