Na Svetový deň divadla uvedie zvolenské DJGT Polnočnú omšu

Pri príležitosti Svetového dňa divadla uvedie zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vojnovú drámu Polnočná omša. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová s tým, že predstavenie bude v nedeľu 27. marca.





Pripomenula, že inscenácia je situovaná do druhej svetovej vojny. „Dráma Petra Karvaša, priameho účastníka Slovenského národného povstania, prináša prostredníctvom silných divadelných obrazov výrazný odkaz aj pre súčasnosť,“ zhrnula Valentínyová.Karvašova dráma so silným emocionálnym nábojom odkrýva každý charakter až na dreň. Vianoce v roku 1944 nie sú ani šťastné ani veselé. Vojna stále trvá a nikto nevie, kedy sa skončí, kto bude víťaz a kto porazený. „Rodina Kubišovcov zažije za štedrovečerným stolom otras a náhly rozpad posledných zvyškov istoty. Krízová situácia donúti každého z členov rodiny pozrieť sa na svoje strachy, tajomstvá a úzkosti, objaviť v sebe to najhoršie, ale aj to najlepšie,“ podotkla dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová.Valentínyová ďalej uviedla, že nedeľné predstavenie bude benefičné a pomôže Ukrajine. „Celý výťažok zo vstupného poputuje charitatívnym a neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom,“ zdôraznila vedúca obchodno-marketingového oddelenia divadla. DJGT pripomína, že po skončení vojnovej drámy bude diskusia s tvorcami a účinkujúcimi. Diváci môžu klásť otázky k inscenácii, k jednotlivým postavám, k možným prepojeniam na súčasnosť alebo k čomukoľvek, čo ich o divadle zaujíma.Konštatovala tiež, že Svetový deň divadla je významným sviatkom na celom svete a tento rok oslávi svoje 60. výročie. „Nie je to len oslava divadla, ale aj pripomenutia morálnych a etických zásad, ktorých nositeľom je aj umenie,“ ukončila Valentínyová.Všetky informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom webovej stránky www.djgt.sk. Zriaďovateľom DJGT je Banskobystrický samosprávny kraj.