Video: Aj v novom Huawei nova 9 SE môžete mať všetky svoje obľúbené aplikácie

Uľahčujú nám každodennú komunikáciu s priateľmi či rodinou a v našom smartfóne majú čestné miesto. To isté však platí aj pre bankové aplikácie, cestovné poriadky či užitočné navigačné appky. Tieto a mnohé ďalšie aplikácie, ktoré dokážu uľahčiť život, môžete mať aj v novom smartfóne Huawei nova 9 SE.

Buďte neustále online

Huawei nova 9 SE je najnovším prírastkom do radu inteligentných telefónov Nova, ktoré prinášajú nové a inovatívne používateľské zážitky vďaka veľkému množstvu aplikácií. Aplikácie si jednoducho stiahnete v AppGallery, v treťom najväčšom obchode s aplikáciami na svete, alebo prostredníctvom prehliadača Petal Search. AppGallery používateľom ponúka viac než 120-tisíc rôznych aplikácií a ich počet každým dňom rastie. Nainštalujte si aplikácie, ako napríklad TikTok, Twitter, Viber, Tinder či Snapchat.

Neviete, akou trasou sa vydať? V tomto vám poradia Petal Maps a šoférom navigácia Waze. A ak nemáte vodičský preukaz, určite využijete imhd.sk alebo taxislužbu Bolt. Nechýbajú ani aplikácie pre mobile banking od všetkých veľkých slovenských bánk.

Nemôžete aplikáciu nájsť? Pomôže Petal Search

Petal Search je inteligentný vyhľadávač priamo od Huawei, ktorá dokáže vyhľadávať aplikácie a hry nielen v telefóne, ale aj v online prostredí. Je teda akousi pravou rukou AppGallery. Prostredníctvom Petal Search si môžete do svojho telefónu Huawei stiahnuť populárne sociálne siete ako sú Facebook, Instagram, WhatsApp alebo Messenger. Ak sa vám nedarí nájsť konkrétnu aplikáciu, zadajte jej názov do Petal Search. Ten vám nájde zoznam všetkých stránok, usporiadaných podľa preferencií ostatných užívateľov. Stačí už len kliknúť na tlačidlo „stiahnuť“ a máte to.

Preneste si všetky dáta pomocou Phone Clone

Ak už vlastníte smartfón s operačným systémom Android, jednou z najjednoduchších ciest, ako si preniesť všetky aplikácie a dáta do nového smartfónu Huawei Nova 9 SE, je aplikácia Phone Clone. Preniesť môžete obsah podľa vášho výberu, od aplikácií cez fotky až po kontakty. Výhodou je, že sa automaticky presunú aj tie aplikácie, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii v obchode AppGallery.

Ideálna voľba (nielen) pre mladých

Čerstvá novinka v ponuke Huawei, smartfón nova 9 SE, prináša inovatívne funkcie v modernom dizajnovom kabáte, a to navyše za veľmi príjemnú cenu. Výkonný fotosystém a integrované funkcie na natáčanie videa vytvárajú nové možnosti na zaznamenávanie životných momentov. Poteší fotoaparát s rozlíšením 108 megapixelov a rýchle nabíjanie, ktoré zvládne doplniť batériu z nuly na 100% za menej ako 40 minút.

Novinku je možné zakúpiť vo vybraných internetových obchodoch a kamenných predajniach za 349 eur. V priebehu apríla bude novinka dostupná aj u vybraných operátorov. Zákazníci, ktorí si zakúpia nový smartfón Huawei nova 9 SE do 3. apríla 2022, získajú zároveň ako bonus smart náramok Huawei Watch Fit.