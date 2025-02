Na svoju bezchybnú techniku som hrdý, je za ňou disciplína a dril. Dostala ma až do Guinessovej knihy rekordov, hovorí huslista David Garrett

21.2.2025 (SITA.sk) - "Je to najväčší talent svojej generácie", povedal o Garrettovi Yehudi Menuhin, jeden z najvýznamnejších huslistov a dirigentov 20. storočia. Jeho slová boli naplnené a dnes má David Garrett vybudovanú úctyhodnú kariéru, ktorá je založená na jeho bezchybnej technike a odvahe experimentovať s rôznymi hudobnými žánrami.Už ako štvorročný siahol po husliach a cesta k majstrovstvu sa pre neho začala celkom prirodzene., spomína Garrett na svoje začiatky. To, čo sa začalo ako detská fascinácia, sa rýchlo premenilo na celoživotnú vášeň a tvrdú disciplínu.Prvé Stradivárky dostal David už v jedenástich rokoch od nemeckého prezidenta, ako trinásťročný vydal svoje prvé dva albumy a stal sa najmladším sólistom s kontraktom v nahrávacej spoločnosti Deutsche Grammophon. Jeho cesta však nebola len o klasickej hudbe. Sám priznal, že hoci miluje Beethovena, Bacha či Brahmsa, nikdy nebol umelcom, ktorý by rigidne lipol na jednom žánri.vysvetľuje. Práve táto myšlienka ho priviedla k experimentovaniu s crossover žánrom a k husľovej interpretácii hitov od Nirvany, Aerosmith, Gun´n Roses či Metallica.Výnimočná technika a precíznosť mu dokonca vyniesli zápis do Guinessovej knihy rekordov za najrýchlejšiu a najpresnejšiu hru na husle. Aj keď na javisku pôsobí Garrett absolútne prirodzene, za jeho úspechom stoja roky tvrdého cvičenia.V súčasnosti sa David Garrett chystá aj na Slovensko v rámci svojho turné Millennium Symphony, ktoré nesie rovnaký názov ako jeho posledný album.Garrettov prístup k hudbe je nekompromisný, no práve vďaka tomu dokáže z pódia preniesť na publikum energiu a vášeň, ktorá je doslova nákazlivá.Fanúšikovia na Slovensku sa tak môžu tešiť na jedinečný hudobný zážitok. David Garrett prinesie do Bratislavy nielen svoje virtuózne husle, ale aj svoju nespútanú energiu a vášeň pre hudbu, ktorá spája ľudí bez ohľadu na hudobné žánre a vek.DAVID GARRETT22. APRÍL 2025/BRATISLAVA/PEUGEOT ARÉNAVstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk Informačný servis