Úrad komisára zorganizoval okrúhly stôl, riešil zmenu legislatívy o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Prišli viaceré mimovládky

Úrad plánuje školiace kampane

21.2.2025 (SITA.sk) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v spolupráci s občianskym združením Krajina bez bariér zorganizoval okrúhly stôl zameraný na zmenu legislatívy o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom stretnutia bola správna aplikácia zákona, ktorý má vstúpiť do platnosti 28. júna 2025. Zákon sa vzťahuje na služby poskytované spotrebiteľom, vrátane dopravy, webových sídiel, mobilných aplikácií, predaja elektronických lístkov a finančných služieb.Okrúhleho stola sa zúčastnili zástupcovia viacerých mimovládnych organizácií, ako Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím, Asociácia nepočujúcich Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a ďalšie.Účastníci sa zhodli na potrebe informovať ľudí so zdravotným postihnutím a poskytovateľov služieb o správnom uchopení zákona, keďže existuje mnoho výnimiek, na koho sa zákon nevzťahuje. Dozorným orgánom bude Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) , s ktorou sa plánuje nadviazať spolupráca.Predsedníčka Správneho súdu Jeannette Hajdinová iniciovala preverenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Úrad komisára plánuje školiace kampane a vytvorenie základných dokumentov pre každú oblasť prístupnosti tovarov a služieb.Štefánia Kačalková, hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, zdôraznila dôležitosť informovanosti a osvety pre povinné subjekty ako banky, poisťovne a energetické spoločnosti.