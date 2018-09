Na tabuli záchrancov Židov vo Zvolene pribudli ďalšie mená

Čítanie mien deportovaných židovských obyvateľov pochádzajúcich zo Zvolena a okolia a tiež odhalenie ďalších mien Slovákov, ktorí počas vojny neváhali a pomohli v ťažkej životnej situácii Židom, bolo súčasťou spomienkového Dňa obetí holokaustu a rasového násilia na Židovskom cintoríne vo Zvolene vo štvrtok 6. septembra 2018. Na snímke Múr cti na Židovskom cintoríne vo Zvolene. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zvolen 6. septembra (TASR) - Čítanie mien deportovaných židovských obyvateľov pochádzajúcich zo Zvolena a okolia a tiež odhalenie ďalších mien Slovákov, ktorí počas vojny neváhali a pomohli v ťažkej životnej situácii Židom, bolo súčasťou štvrtkového spomienkového Dňa obetí holokaustu a rasového násilia na Židovskom cintoríne vo Zvolene.Na cintoríne sú od minulého roku na jednej strane osadené tabule s menami židovských obetí z mesta a okolia a na druhej aj mená tých Slovákov, ktorí Židom cez vojnu pomáhali a mnohých aj zachránili.Zvolen mal pred druhou svetovou vojnou zhruba 8000 obyvateľov, z toho asi desatinu tvorili Židia. Do mesta sa ich naspäť nevrátilo 733. Aj tí, ktorí prežili holokaust, postupne emigrovali do zahraničia. Vo Zvolene tak neostal z pôvodného židovského obyvateľstva takmer nikto.Podľa jedného z organizátorov podujatia Jozefa Klementa tabule s menami záchrancov Židov má Zvolen ako jediné mesto na Slovensku i v strednej Európe. S myšlienkou umiestniť ich na židovskom cintoríne prišla jeho manželka Eva Klementová.Po odhalení tabúľ sa napoludnie účastníci pietnej spomienky presunuli do Technickej univerzity vo Zvolene, kde sa koná konferencia o holokauste na Slovensku za účasti historikov Eduarda Nižňanského a Michaly Lônčíkovej a riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva. Konferencia je určená najmä žiakom stredných škôl. Popoludní sa uskutoční ešte premietanie filmu o profesorovi Traubnerovi a diskusia o ňom.