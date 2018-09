Wallace: Za otravu Skripaľovcov je zodpovedný Putin

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nesie veľmi veľkú zodpovednosť za otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou novičok. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Sky News to vo štvrtok povedal štátny tajomník britského ministerstva vnútra Ben Wallace.povedal Wallace, pričom Británia zo spáchania útoku na Skripaľovcov obviňuje dvoch agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU.priblížil Wallace.Na otázku Sky News, či by za otravu Skripaľovcov mohol byť zodpovedný Putin, britský štátny tajomník odpovedal:dodal Wallace.Bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Skripaľovci útok prežili. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne popiera.Britská premiérka Theresa Mayová v stredu na pôde parlamentu vyhlásila, že dvaja hlavní podozriví v prípade otrávenia Skripaľovcov novičkom v anglickom Salisbury sú agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU.