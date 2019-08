Na Tatra Flowers vystúpi 15 umelcov, podujatie spája umenie s prírodou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Simona Ivančáková Foto: TASR/Simona Ivančáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 31. augusta (TASR) – Dokopy 15 umelcov sa v sobotu predstaví na siedmich miestach v rámci tretieho ročníka festivalu Tatra Flowers vo Vysokých Tatrách. Ako pre TASR za organizátorov povedal František Tököly, podujatie chcú čo najviac priblížiť prírode, a preto pre vystúpenia umelcov nestavajú ani žiadne pódiá.dodal Tököly.Program festivalu otvoril v noci z piatka (30. 8.) na sobotu koncert Michala Smetanku v evanjelickom kostole v Tatranskej Lomnici. Denný program sa začal v sobotu o 11.00 h koncertmi na Skalnatom plese v podaní umelcov Kiril Stoyanov s Luciou Harvanovou, vystúpi tiež Milan André a skupina Longital.V Tatranskej Lomnici je Tatra Flowers súčasťou ukončenia Tatranského kultúrneho leta. Na poludnie tam vystúpi Michal Smetanka so svojou skupinou KarpaTon, pripravený je aj workshop, kde si budú môcť návštevníci rôzne nástroje aj vyskúšať. Vystúpi tiež skupina Vidiek a pre návštevníkov bude pripravené aj horské kino s Rasťom Hatiarom.Program bude aj na Hrebienku, kde od 13.00 h budú koncerty skupiny Modré Hory s Michalom Šelepom a Ľubošom „Ežo“ Ambrozaiom, vystúpi i Vec, Sisa Fehér s Vladkom Miklášom a Petrom Nohavicom či Billy Barman.Na terase pred hotelom v Starom Smokovci sa predstavia Ado Juráček a Soňa Horňáková. V galérii Poliankovo v Tatranskej Polianke budú mať svoj druhý koncert Kiril Stoyanov a Lucia Harvanová.Ani tento rok nebude chýbať edukatívno-zážitková zóna, ktorá ponúkne spoznávanie histórie, fauny i flóry Tatier. Organizátori ju z Popradského plesa premiestnili do parku v Tatranskej Lomnici. Fungovať bude v čase 12.00 h do 18.00 h.Tatra Flowers 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.