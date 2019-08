Lana Del Rey vydala novú štúdiovku a nechce si dať pauzu, pracuje už na ďalšom albume

Lana Del Rey

... vlastným menom Elizabeth Woolridge Grant, debutovala v roku 2008 EP nahrávkou Kill Kill, po ktorej vydala album Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant (2010). Do povedomia verejnosti sa však dostala až v roku 2011 vďaka hitu Video Games, ktorý sa prebojoval do top 10 britského singlového rebríčka. Skladba je súčasťou jej druhej štúdiovky Born To Die (2012), ktorá obsahuje aj single Blue Jeans, National Anthem, Dark Paradise, Born To Die alebo Summertime Sadness. S tretím albumom Ultraviolence (2014) po prvý raz dobyla americký rebríček Billboard 200. S nasledujúcou nahrávkou Honeymoon (2015) sa dostala v UK Charte aj Billboarde 200 na druhé miesto a s albumom Lust for Life (2017) oba rebríčky dobyla. Speváčka už stihla získať napríklad dve BRIT Awards, jednu Q Award a jednu Ivor Novello Award. Na konte má tiež štyri nominácie na Grammy a jednu na Zlatý glóbus.





31.8.2019 (Webnoviny.sk) - Americká speváčka Lana Del Rey pripravuje nový album. Tridsaťštyriročná rodáčka z New Yorku, ktorá v piatok vydala štúdiovku Norman Fucking Rockwell, to prezradila v rozhovore pre noviny The Times.„Už som napísala časť nového albumu. Volá sa White Hot Forever. Myslím si, že ho vydám tak o dvanásť či trinásť mesiacov. Nechcem si dať pauzu,“ vyhlásila interpretka, ktorá 29. augusta zverejnila videoklip k piesni Doin' Time.Skladba sa nachádza na menovanom čerstvom počine Norman Fucking Rockwell, ktorý obsahuje celkovo 14 piesní. Medzi nimi sú aj ďalšie single ako napríklad Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It, I Love You či The Greatest.Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.