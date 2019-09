Vadaš v Štúrove, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Štúrovo 24. septembra (TASR) – Na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove vyrastá nový zážitkový bazén s rozlohou 1200 štvorcových metrov. Do užívania by mal byť odovzdaný v máji budúceho roka. Náklady na jeho realizáciu sú vyčíslené na 1,6 milióna eur. Polovicu plánuje hradiť spoločnosť Vadaš z vlastných zdrojov a polovicu z úverových zdrojov, uviedol Endre Hogenbuch, konateľ spoločnosti Vadaš, ktorej vlastníkom je mesto Štúrovo.V súčasnosti pokračujú na kúpalisku stavebné práce, v priebehu budúceho mesiaca by mala byť zastrešená strojovňa.skonštatoval Hogenbuch. Súčasťou bazéna by mala byť divoká i pokojnejšia rieka, basketbalový kôš i volejbalová sieť. Investícia zahŕňa aj priestor pre technické zázemie, sociálne miestnosti a terénne úpravy, vďaka ktorým sa nový bazén kompaktne začlení do areálu kúpaliska.