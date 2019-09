Slovinské Adria Airways zastavili lety pre problémy s likviditou

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 24. septembra (TASR) - Slovinský letecký dopravca Adria Airways v utorok pozastavil všetky operácie zo svojich troch základní na Balkáne - z Ľubľany, Prištiny a Tirany - pre problémy s likviditou. Tento krok spôsobil veľký rozruch v Slovinsku. Vedenie spoločnosti pritom tvrdí, že aktuálne prebiehajú intenzívne rozhovory o obnovení prevádzky.uviedla letecká spoločnosť na svojej webovej stránke v pondelok (23. 9.) neskoro večer. Dodala, že spoločnosť „Slovinsko predalo národného dopravcu, ktorý prevádzkuje regionálne lety medzi západným Balkánom a ostatnými časťami Európy, nemeckému investičnému fondu 4K v roku 2016. Predtým však muselo do neho vložiť viac ako 50 miliónov eur. Ale aj pod novým vlastníkom letecká spoločnosť ďalej vykazovala straty a slovinské médiá špekulovali, že vyhlási bankrot po tom, ako minulý týždeň musela uzemniť dva zo 16 lietadiel pre nezaplatené účty.Aerolínie totiž po privatizácii v roku 2016 predali všetky svoje lietadlá a spätne si ich prenajali. Správy v médiách však naznačujú, že ich dlh voči dodávateľom narastal a podľa niektorých odhadov sa už vyšplhal na 60 miliónov eur.Premiér Marjan Šarec potvrdil, že Adria Airways požiadala vládu o finančnú pomoc, aby mohla pokračovať v prevádzke. Upozornil však, že ide o súkromnú spoločnosť, takže štát nemôže nič urobiť.povedal Šarec začiatkom tohto týždňa.Adria Airways vo svojom vyhlásení uviedla, že zrušila utorkové a v stredajšie (25. 9.) lety, cestujúcim sa ospravedlnila za problémy a odporučila im, aby sledovali situáciu na webovej stránke spoločnosti. Rozhodnutie o zrušení letov sa dotklo liniek spájajúcich Ľubľanu s Amsterdamom, Bruselom, Kodaňou, Manchestrom, Mníchovom, Parížom, Podgoricou, Prahou, Prištinou, Sarajevom, Skopje, Sofiou, Tiranou, Viedňou a Zürichom. Uskutoční sa však utorkový let do Frankfurtu nad Mohanom, hlavného dopravného uzla a jedného z najdôležitejších cieľov aerolínií Adria, a aj spiatočný v stredu.Prevádzkovateľ letiska v Ľubľane, spoločnosť Fraport Slovenija, uviedol, že pomáha cestujúcim, ktorí prišli na ranné lety, keďže spáva o ich pozastavení bola uverejnená tesne pred polnocou, a zabezpečilo pre nich dopravu z letiska.Zastavenie letov Adria Airways sa dotkne tisícov cestujúcich na pravidelných a charterových letoch. Presný počet zatiaľ nie je známy, pretože aerolínie len minimálne komunikujú s médiami.Zdá sa, že veľa cestujúcich sa rozhodlo pre pozemnú dopravu, uviedli noviny Finance. Prevádzkovatelia kyvadlovej a autobusovej dopravy zaznamenali strmý nárast rezervácií, najmä na blízke letiská.Pozastavenie sa týka aj leteckých spoločností, pre ktoré Adria lietala na základe zmlúv. Napríklad Austrian Airlines dnes ráno oznámilo, že muselo pre to zrušiť tri lety.