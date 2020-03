Na to nie sú peniaze, podľa Matoviča nemôže štát pomôcť všetkým podnikateľom v kríze

Strop, ktorý si môžeme dovoliť

Prvá časť pomoci Slovensku

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Štát nebude vedieť pomôcť všetkým podnikateľov postihnutých krízou. "To sa nedá, nedá sa každému vyjsť v ústrety. Na to nie sú peniaze," vyhlásil na utorkovej tlačovej besede predseda vlády Igor Matovič. Vláda v nedeľu predstavila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie.Výrazne ho skritizovali najmä veľké fabriky. Označili ich za nedostatočné. Podľa premiéra bude práve s kľúčovými zamestnávateľmi ešte rokovať."Budeme sa snažiť urobiť čo najviac. Jeden a pol miliardy eur (predbežné výdavky pomoci, pozn. agentúry SITA) mesačne je podľa nášho názoru strop, čo si môžeme dovoliť," odkázal Matovič podnikateľskému sektoru. Podľa neho sa každý bude musieť na tejto kríze podieľať a znášať následky.Vláda v nedeľu zverejnila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie s názvom Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO.Štát bude preplácať povinne zatvoreným prevádzkam štyri pätiny mzdy zamestnancov a peniaze pošle aj firmám a živnostníkom, ktorých tržby v čase pandémie výraznejšie klesli.Zároveň poskytne bankové záruky za úvery pre firmy, predĺži karanténnu OČR do konca karanténnych opatrení a odloží platby odvodov a preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb. Umožní aj započítanie doteraz neuplatnenej straty.Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka ide o hlavnú časť pomoci slovenskému hospodárstvu. V nasledujúcich dňoch by mali prísť ďalšie desiatky menších opatrení, ktoré majú za cieľ zjednodušiť život podnikateľov a zmierniť dopad pandémie na ich podnikanie.