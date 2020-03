V Lučenci rozdali prvé pokuty ľuďom, ktorí odignorovali povinne nariadenú karanténu

Mesto vyzýva k dodržiavaniu opatrení

Výučba prebieha online

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - V Lučenci a okolí má aktuálne nariadenú povinnú karanténu 208 obyvateľov. Ako agentúru SITA informoval Andrej Barančok poverený externou komunikáciou mesta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci za jej nedodržanie už musel pristúpiť k prvým sankciám.Trom osobám vyrubili pokutu po 250 eur. Mesto na pondelkovom zasadnutí krízového štábu rozhodlo o otvorení zberného dvora za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.Mesto Lučenec vyzýva všetkých rodičov budúcich prvákov, aby svoje dieťa zapísali do prvého ročníka elektronicky a vyhli sa tak možnému riziku.„Ak sa nedá dieťa zapísať elektronicky, môžu tak zákonní zástupcovia urobiť aj osobne, avšak pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápisy budú od 15. do 30. apríla,“ informuje samospráva s tým, že každá škola si v tomto časovom období vyberie dva dni, počas ktorých bude možný osobný zápis, avšak bez prítomnosti dieťaťa.Radnica tiež informuje rodičov detí, že od apríla sú až do odvolania zrušené poplatky za stravu v materských a základných školách zriadených mestom.Platby za mesiac marec zostávajú na účte a budú následne zúčtované na konci školského roka. Vyučovanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebieha online, alebo pomocou pracovných listov, ktoré pomáhajú roznášať aj komunitné pracovníčky.