NA TRATI HOREL VLAK: Medzi Vajnormi a Vinohradmi je doprava prerušená

Bratislava 8. augusta - Železničná doprava medzi stanicami Bratislava-Vajnory a Bratislava-Vinohrady je prerušená. Na trati horel rušeň. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.





"Požiar je už uhasený. Rušeň bude čoskoro stiahnutý a bude daná náhradná lokomotíva," priblížil pre TASR s tým, že doprava je naďalej prerušená.Dodal, že vlak smeroval do hlavnej bratislavskej stanice. Cestujúcich podľa jeho slov za asistencie hasičov presunuli do stanice Vinohrady. Na presun na hlavnú stanicu môžu využiť MHD alebo počkať na ďalší spoj.Pre požiar rušňa a prerušenie dopravy meškajú aj medzinárodné vlaky. "Naberú meškanie zhruba 50 až 80 minút," skonštatoval s tým, že treba počkať, kým sa poškodený rušeň stiahne do stanice a doprava sa obnoví.

