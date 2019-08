Rezort vnútra posiela starostom SMS o meteorologických výstrahách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 8. augusta (TASR) – Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR posiela starostom obcí SMS s upozornením, že nad ich územím sa môže vyskytnúť nebezpečná meteorologická situácia. Informoval o tom riaditeľ sekcie Marián Dritomský. Starostovia obcí sa tak môžu pripraviť vopred na mimoriadnu udalosť a môžu to oznámiť svojim občanom cez miestny rozhlas alebo pomocou sirén.Dritomský povedal, že ak Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydá nejakú výstrahu, ide to automaticky na MV SR do sekcie krízového riadenia a odtiaľ na okresný úrad v sídle kraja na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.objasnil postup Dritomský.Pri smogových výstrahách putuje informácia aj na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ozrejmil.V súčasnosti sa pracuje na tom, aby meteorologické výstrahy chodili priamo občanom vo forme SMS.uzavrel Dritomský.