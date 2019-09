Na trati medzi Žilinou a Čadcou pribudnú ranné vlakové spoje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kysucké Nové Mesto 27. septembra (TASR) – Medzi Žilinou a Čadcou začnú od decembra premávať nové ranné vlakové spoje v časoch, ktoré umožnia ľuďom lepšie nastúpiť do práce v Kysuckom Novom Meste. Na brífingu o tom v piatok informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.zdôraznila Jurinová.Podľa odborníka na dopravu hnutia OĽaNO Jiřího Kubáčka dochádzajú do Kysuckého Nového Mesta stovky pracovníkov. V súčasnosti im však vlaky prichádzajú zo Žiliny aj Čadce tak, že nestíhajú na ranné zmeny.vysvetlil Kubáček s tým, že nové spoje zo Žiliny a Čadce budú do Kysuckého Nového Mesta prichádzať o pol šiestej ráno. Okrem toho pribudne aj jeden večerný vlak zo Žiliny do Čadce, čím sa skompletizuje večerný hodinový takt.Zástupca kysuckých podnikateľov a aktivista v oblasti dopravy Ľubomír Janoška upozornil, že dopravné problémy na Kysuciach sa dotýkajú obyvateľov aj podnikov.podotkol Janoška.Obyvatelia Kysúc sa podľa neho stávajú obeťami dlhého cestovania do práce.dodal Janoška.Riešeniu dopravných problémov v ŽSK by podľa Jurinovej mohlo pomôcť aj zriadenie pozície krízového manažéra pre mobilitu obyvateľov.povedala predsedníčka ŽSK.uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.