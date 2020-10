Na tratiach východného Slovenska budú jazdiť elektrické jednotky za takmer 170 miliónov eur

nízkopodlažné a prispôsobené na prepravu imobilných cestujúcich,



môcť jazdiť rýchlosťou 160 km/hod,



mať minimálne 300 miest na sedenie,



klimatizované,



vybavené WiFi pripojením na internet,



vybavené moderným informačným systémom (vizuálny/akustický),



obsahovať systém počítania cestujúcich,



vybavené kamerovým systémom,



umožňovať prepravu bicyklov, kočíkov a nadrozmerných batožín.





Košice – Lipany – Plaveč,



Košice – Trebišov,



Košice – Michaľany – Čierna n/ Tisou.



Zrealizované a plánované, už podpísané, investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku:



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)





celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (13 ks DMJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)





celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2021 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)





celkový objem: 66,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (30 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (36 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 3,9 milióna eur



predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)



Aktuálne pripravované projekty ZSSK:



predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 04/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





predpokladaná hodnota zákazky: 32 200 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 11/2020



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023





predpokladaná hodnota zákazky: 33 093 333 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj



predpokladaný podpis zmluvy: 11/2020



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023



20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Národný dopravca vyhlásil verejné obstarávanie na nákup 20 elektrických jednotiek.Cestujúci na východnom Slovensku opäť pocítia modernizáciu vozidlového parku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Okrem 52 moderných vozňov, ktoré budú na trate nasadzované v rokoch 2021 – 2023 (viac na https://www.zssk.sk/aktuality/na-vychodnom-slovensku-pribudne-52-modernych-voznov-za-65-mil-eur/ ) vyhlásila ZSSK súťaž na nákup úplne nových elektrických jednotiek (EJ). ktoré budú prioritne určené pre Košický a Prešovský samosprávny kraj.Predmet zákazky je súčasťou projektu "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) – 3. časť". Projekt sa bude uchádzať o prostriedky štrukturálnych fondov v rámci OPII 2014 – 2020, a to prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a bude tiež spolufinancovaný zo zdrojov obstarávateľa.Dvojsystémové jednotky budú:Košicky a Prešovský samosprávny kraj ročne obslúžia v regionálnej doprave cca 10,4 mil. cestujúcich (údaj za rok 2019), jeho najvyťaženejšími traťami sú traťové úseky Poprad – Košice, Lipany – Prešov – Košice a Košice – Humenné, ktoré ZSSK obsluhuje v systémovom taktovom režime. Nové EJ značne odľahčia dopravu a budú nasadzované do prevádzky najmä na tratiach:ZSSK bude dodaných 9 ks dvojsystémových EJ s možnosťou uplatnenia opcie na dodanie ďalších 11 ks a ich celková odhadovaná hodnota je 169 520 000 eur bez DPH. Stanovená lehota na predkladanie ponúk je 18. 12. 2020. Samozrejmosťou je konštrukcia vozidiel v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami.Nová súťaž bola do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie odoslaná v utorok 13. 10. 2020, pričom dodávky prvých 9 ks nových jednotiek sa plánujú do konca roka 2023.25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) – vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz – vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) – vlastné zdroje9 ks elektrických jednotiek – vypísaná verejná súťaž35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvy17 ks nových osobných vozňov – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvyĎalšie projekty sú vo fáze posudzovania štúdií uskutočniteľnosti.Informačný servis