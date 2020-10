Matovič spravil chybu, ústavný právnik vysvetlil pozíciu Čaputovej v Ozbrojených silách SR

Mimoriadnu službu môže nariadiť len prezident

Čaputová má nezodpovedané otázky

20.10.2020 - Funkcia hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR nie je ceremoniálna, na toto ústavné postavenie prezidenta nadväzuje rad zákonných ustanovení. Pre agentúru SITA to uviedol vedúci Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) 18. októbra na tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní vlády vyhlásil, že prezidentku Zuzanu Čaputovú nemusel informovať o dohode s Ozbrojenými silami SR ohľadne prípravy plánu na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Podotkol, že jej funkcia hlavnej veliteľky ozbrojených síl je skôr ceremoniálna.Giba zdôraznil, že vyhlásený núdzový stav znamená aktiváciu špeciálneho právneho režimu, ktorý je obsiahnutý v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu. „Najmä z článku 5 ods. 4 tohto ústavného zákona jednoznačne vyplýva, že v núdzovom stave môže mimoriadnu službu ozbrojeným silám nariadiť len prezident na návrh vlády. Vláda môže podať návrh a je na prezidentovi, či ho prijme, teda či nariadi použitie ozbrojených síl, alebo nie,” vysvetlil ústavný právnik.Vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18. októbra schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov. Prípravou a uskutočnením plánu s názvom „Spoločná zodpovednosť” boli poverené ozbrojené sily, v teréne by malo pôsobiť približne 8-tisíc vojakov.Zámer celoplošného testovania oznámil verejnosti v sobotu 17. októbra predseda vlády. Prezidentka v reakcii na to uviedla, že o tomto pláne nebola vopred informovaná. Premiér sa jej za to potom dodatočne ospravedlnil.Slovenská hlava štátu v tejto súvislosti navrhla zvolanie Bezpečnostnej rady SR, ktoré sa bude konať v utorok 20. októbra o 13:00.„Bude ma zaujímať nielen prepracovanosť konceptu, ale aj stav príprav na plošné testovanie. Najmä to, či je takéto testovanie realizovateľné bez negatívneho dopadu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, keďže si plošné testovanie vyžiada nemalý počet zdravotníkov,” ozrejmila prezidentka.Dôležité sú podľa nej aj analýzy, či je takúto operáciu možné vykonať bez rizika nákazy na testovacích miestach. „Môjmu názoru musí predchádzať poznanie,” podotkla Čaputová.