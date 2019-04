Na tréningu Bayernu bolo horúco, Lewandowski s Comanom sa pobili a údajne lietali aj päste

Tréning po šarvátke pokračoval

Lewandowski sa už pochytil aj s Hummelsom

MNÍCHOV 12. apríla (WebNoviny.sk) - Dvaja futbalisti nemeckého klubu Bayern Mníchov, Robert Lewandowski a Kingsley Coman, sa na štvrtkovom tréningu pobili. Referuje o tom tamojší denník Bild, ktorý dodáva, že ďalší spoluhráči mali čo robiť, aby "kohútov" dostali od seba.Spúšťačom incidentu mal byť moment, keď Poliak pred ostatnými poučoval mladého Francúza, následne sa medzi nimi strhla ostrá výmena názorov.Ako ďalej píše Bild, tréner "Die Roten" Niko Kovač na prekvapenie prítomných neposlal previnilcov za trest do šatne, ale nechal plynulo pokračovať v tréningu.Podľa mníchovského denníka Tageszeitung sa obaja mali navzájom zasiahnuť päsťami do tváre. Comana údajne vyprovokovalo to, že sa mu Lewandowski posmieval, keď neporozumel pokynom trénera.Poľský útočník opäť potvrdil, že nie je typ hráča, ktorý si nechá "brnkať po nose". V minulosti už na tréningu Bayernu bol aktérom konfliktu s obrancom Matsom Hummelsom.Dvaja spomenutí futbalisti, ktorí boli spoluhráčmi aj v Borussii Dortmund, si však navzájom iba vynadali a tréning pokračoval ďalej.