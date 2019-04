Slovensko môže získať ďalšie dva prestížne svetové tituly v kickboxe

Na snímke zľava tréner Tomáš Tadlánek a jeho zverenkyňa, slovenská kickboxerka Monika Chochlíková počas tlačovej konferencie v Banskej Bystrici v piatok 12. apríla 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica (TASR) – Vladimír Moravčík a Monika Chochlíková zabojujú v sobotu 27. apríla v Žiline o svetové profesionálne tituly v kickboxe v druhej najprestížnejšej asociácii Enfusion. Súťažiť sa bude podľa pravidiel K1. Skúsený 37-ročný Moravčík sa predstaví vo váhovej kategórii do 80 kg, 23-ročná Chochlíková do 52 kg.V prípade viacnásobného majstra sveta a Európy v thajskom boxe i kickboxe Vladimíra Moravčíka pôjde už o druhú obhajobu titulu, tentoraz s výrazne mladším súperom, len 22-ročným Srbom Robinom Čiričom.uviedol na piatkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici Moravčík.Chochlíková zabojuje o prvý profesionálny titul majsterky sveta. Na svojom konte má dva amatérske tituly majsterky Európy v kickboxe a jeden európsky titul v thajskom boxe. Jej súperkou bude v Žiline 28-ročná Francúzka Aurore Dos Santosová - víťazka Svetového pohára v kickboxe, Európskeho pohára v thajskom boxe, majsterka Francúzska i Nemecka.prezradila členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.Mladú slovenskú kickboxerku a thaiboxerku čakajú v tomto roku tri vrcholy. Prvým je profi duel v Žiline a následne sú to júnové majstrovstvá sveta v thajskom boxe a októbrové v kickboxe. Oba šampionáty sú amatérske, avšak majú väčšiu váhu, pretože asociácie, ktoré ich organizujú, sa pokúšajú pretlačiť oba športy na olympijské hry. V súčasnosti sú v zozname čakateľov.vysvetlila Chochlíková, ktorá sa môže popýšiť aj víťazstvom na Svetových hrách v kickboxe z roku 2017.