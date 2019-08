Na trh investovania prichádza PARTNERS INVESTMENTS

Národná banka Slovenska udelila v lete tohto roku novozaloženej spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS licenciu obchodníka s cennými papiermi na Slovensku.



Ambíciou spoločnosti je osloviť všetkých, ktorí chcú zhodnotiť svoje úspory nadštandardne, a to prostredníctvom riadených portfólií zložených z akciových a dlhopisových ETF fondov.



Za spoločnosťou stojí tím renomovaných expertov, ktorí prinášajú atraktívne investičné riešenia s ohľadom na individuálne možnosti každého klienta, a to s pomocou najmodernejších technológií.



Generálnym riaditeľom spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS sa stal dlhoročný odborník na financie a investície, analytik Maroš Ovčarik.



Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS

Martin Čája, operačný manažér PARTNERS INVESTMENTS

O PARTNERS INVESTMENTS, o. c. p., a. s.

21.8.2019 (Webnoviny.sk) -"Ľudia strácajú motiváciu vkladať svoje úspory do štandardných bankových produktov s nulovými úrokovými sadzbami. Hľadajú alternatívy. To vytvára dopyt, na ktorý trh reaguje," hovorí Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS. "Náš príbeh je obohatený o skutočnosť, že máme za sebou najväčšieho sprostredkovateľa investičných produktov na trhu, spoločnosť PARTNERS GROUP SK. Výhody investičných riešení PARTNERS INVESTMENTS budú preto môcť exkluzívne využívať ich klienti."Ambíciou spoločnosti je osloviť všetkých, ktorí chcú zhodnotiť svoje úspory ešte atraktívnejšie ako doteraz, a to prostredníctvom riadených portfólií zložených z akciových a dlhopisových ETF fondov. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS bude ponúkať produkty jednorazového, ale aj pravidelného investovania, pričom klienti budú mať na výber z troch základných stratégií – konzervatívnej, vyváženej a dynamickej. Každá stratégia bude musieť zodpovedať detailnému rizikovému profilu a investičnému horizontu každého jedného klienta. Hlavnou filozofiou a stratégiou je priniesť na trh mimoriadnu pridanú hodnotu, ktorá sa pretaví do zaujímavých výnosov a do spokojnosti klientov.Aktuálne majú ľudia v našich bankách viac ako 35 miliárd eur, ktoré by im mohli pri správnom investovaní prinášať výnosy. Tieto úspory však zbytočne znehodnocuje inflácia. "Som presvedčený o tom, že dokážeme vytvoriť atraktívny model, ktorý takúto neefektívnu finančnú situáciu klientov zmení," zdôrazňuje Maroš Ovčarik. "Našou jedinečnou výhodou je osobný prístup a skúsenosti finančných sprostredkovateľov, ktoré môžu množstvo ľudí ochrániť pred zlými finančnými rozhodnutiami, ktorých sa investori dopúšťajú."Garantom investičných stratégií je finančná a investičná skupina Wood & Company, ktorej privátna banka bola niekoľkokrát vyhlásená za najlepšiu investičnú stredoeurópsku banku.Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS je prvým subjektom na trhu, ktorý získal licenciu v čase platnosti najprísnejšej regulácie MIFID 2 a zároveň tiež získal licenciu na vykonávanie investičnej činnosti od Národnej banky Slovenska "bez pripomienok".Finančný analytik a jeden z najuznávanejších analytikov finančných produktov na trhu. Svoje bohaté skúsenosti získal na manažérskych pozíciách vo viacerých bankách. Stál tiež pri zrodení najväčších porovnávacích finančných portálov na Slovensku, posledným je Finančný kompas.Skúsený biznis konzultant s hlbokou znalosťou finančných a kapitálových trhov. Martin pracoval na úspešných projektoch pre globálne banky, brokerské spoločnosti a wealth management spoločnosti. Má bohaté skúsenosti s back office, analýzami trhu a compliance u viacerých obchodníkov s cennými papiermi.Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o. c. p., a. s. (obchodník s cennými papiermi, a. s.) začala pôsobiť, na základe licencie NBS, na slovenskom investičnom trhu v roku 2019 so silným profesionálnym zázemím finančných odborníkov sesterskej spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS patrí do skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s.Viac na www.partnersinvestments.sk Inzercia