USA a Japonsko budú rokovať o obchode, šance na rýchlu dohodu sú malé

Tokio/Washington 21. augusta (TASR) - Japonsko a Spojené štáty sa v týchto dňoch pokúsia zmierniť rozpory v obchodných vzťahoch, šance na dosiahnutie dohody na budúci mesiac však klesajú. Podľa zdrojov blízkych informáciám ani jedna z krajín totiž nechce urobiť ústupky v kľúčových oblastiach, ktorými sú autá a agrosektor.V stredu a vo štvrtok (22. 8.) sa vo Washingtone uskutoční nové kolo rozhovorov, už druhé tento mesiac, medzi japonským ministrom hospodárstva Tošimicom Motegim a americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom. Rokovania by mali položiť základ pre očakávané stretnutie japonského premiéra Šinzóa Abeho a amerického prezidenta Donalda Trumpa počas schôdzky skupiny G7, ktorá sa uskutoční o niekoľko dní vo Francúzsku.Keďže v rozhovoroch s Čínou a Európskou úniou Washington veľký pokrok neurobil, Trump má záujem dosiahnuť čo najskôr dohodu s Japonskom. Jeho cieľom je otvorenie japonského trhu americkým agroproduktom a zároveň obmedzenie dovozu áut z Japonska.Aj Tokio má záujem o skorú dohodu, aby sa vyhlo hroziacim americkým 25-percentným dovozným clám na svoje autá. Trump pohrozil zavedením týchto ciel už v máji, pričom sa opäť odvolal na národnú bezpečnosť. Neskôr však zavedenie ciel odložil o šesť mesiacov.Už počas prvého kola rozhovorov sa Motegi a Lighthizer dohodli, že budú pracovať na širšej dohode, ktorá by mala byť k dispozícii pred stretnutím Trumpa a Abeho na valnom zhromaždení Spojených národov koncom septembra v New Yorku.Podľa japonského zdroja blízkeho rokovaniam je však pokrok veľmi pomalý. Jeden z japonských predstaviteľov v tomto smere uviedol, že k uzatvoreniu dohody už v septembri dôjde len ťažko, ak Američania neurobia viac ústupkov.Problémom sú autá a agrosektor. Washington chce obmedziť dovoz japonských áut, ktorý sa na americkom obchodnom deficite s Japonskom podieľa zhruba dvomi tretinami. Trump okrem toho požaduje od Tokia umožnenie bezproblémového prístupu americkým agroproduktom na japonský trh, najmä hovädzieho mäsa. Jednou z požiadaviek Washingtonu je výrazné zníženie dovozných ciel na hovädzie, ale aj bravčové mäso.Japonsko zasa žiada od USA skresanie dovozných ciel na autokomponenty a priemyselný tovar, čo však odmieta americká vláda. Navyše, americké automobilky vyzývajú obchodného splnomocnenca, aby dohoda s Japonskom obsahovala aj klauzulu, že ani jedna z krajín sa neuchýli k menovej manipulácii. Japonská strana ale takúto klauzulu odmieta. Tokio by totiž malo zviazané ruky v situácii, že dôjde k nechcenému posilneniu kurzu jenu. Silnejší jen by potom poškodzoval japonských vývozcov.