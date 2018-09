Na turnaji EP v džude sa najvyššie umiestnila Majorošová

Na snímke slovenská reprezentantka Viktória Majorošová po víťazstve nad Slovinkou Majou Povsnarovou v kvalifikácii žien v kategórii do 47 kg na Európskom pohári v džude v sobotu 1. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 1. septembra (TASR) - Na 6. ročníku turnaja Európskeho pohára v bratislavskej Hant aréne vydržala v sobotu na tatami najdlhšie zo slovenských džudistov Viktória Majorošová. V boji o 3. miesto prehrala v hmotnosti do 57 kg s Poľkou Annou Dabrowskou na ippon a skončila piata.Viktória Majorošová prežila test pred MS v Baku vydareným spôsobom. Víťazstvá si pripísala s Taliankou Elenou Battaiottovou, so Slovinkou Majou Povsnarovou zhodne na ippon, potom prehrala s Britkou Malin Wilsonovou na waza-ari. V repasáži zdolala Maďarku Andreu Karmanovú, na ippon aj Španielku Marinu Fernandez Ramirezovú a v boji o tretie miesto s Poľkou Annou Dabrowskou prehrala na ippon po 3:19 min boja.V rovnakej kategórii nastúpila aj Patrícia Bokorová, ktorá prehrala s Belgičankou Evelien Delbaenovou na ippon.V sobotu sa v mužskej časti dostal zo Slovákov najvyššie Alex Barto v kategórii do 73 kg s 9. miestom. Vybojoval až päť zápasov, víťazné s Rakúšanom Clemensom Weberom v predĺžení na waza-ari, s Austrálčanom Liamom Tredgoldom na ippon a s Rumunom Lászlóm Szökem na ippon. Potom ho na ippon zdolal Talian Augusto Meloni a v repasáži Nemec Martin Setz na ippon. Ďalší slovenský džudista v tejto kategórii Jozef Benko vypadol po prehre s Maďarom Mártonom Takácsom na ippon.Dalibor Ďurčo prehral v kategórii do 60 kg na ippon s Nemcom Maximilianom Heyderom, v kategórii do 66 kg Bruno Banský nestačil po ippone na Srba Mihaila Morohojeva. V rovnakej kategórii si Ján Sršeň najskôr poradil na ippon s Rusom Mirzoiusufom Gafurovom, no zastavil ho Chorvát Bernard Azinovič s ipponom.Šiesty ročník EP v Bratislave pritiahol v dvojdňovom programe pozornosť 367 džudistov a džudistiek z 36 krajín, Slovensko reprezentovalo 13 mužov a dve ženy.