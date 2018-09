Slovan zvíťazil pod Dubňom najtesnejším rozdielom 1:0

Na snímke brankár Žiliny Miloš Volešák. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)

Gól: 69. Saláta. Rozhodovali Ziemba – Kováč, Bobko, ŽK: Škvarka – Savičevič, Nono, Dražič, 3364 divákov

Zostavy a striedania:

Žilina: Volešák – Anang, Kaša, Susnjar, Sluka – Fazlagič – Káčer, Škvarka (85. Bičachčjan) – Tomič (80. Balaj), Boženík, Holúbek (71. Gerebenits)

Slovan: Greif – Apau, Saláta, Bajrič, Božikov – Nono (88. Laczkó) – de Kamps, Savičevič (76. Ljubičič), Dražič – Šporar, Moha (90.+ Hološko)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 1. septembra (TASR) -Šláger kola sa hral v ideálnom počasí a od začiatku v dobrom tempe. Už v 2. min mieril nebezpečne z ľavej strany na bránu Moha, ale Volešák nemusel nakoniec zasahovať. O niečo viac z hry mali hostia, ktorí si vytvárali v prvej štvrťhodine tlak, ale šancí z ich strany nebolo veľa. V 13. min pred nabiehajúcim Šporarom odkopol loptu včas do bezpečia Volešák a o štyri minúty gól slovinského útočníka belasých neplatil, pretože si pred ním pomohol faulom na domáceho obrancu. Hostia sa ešte prezentovali šancou Apaua, ktorý z prvej netrafil bránu Žiliny, ale potom sa ukázali aj domáci. V 25. min tečovala obrana Slovana Škvarkovu strelu z ideálnej pozície na roh. O minútu však opäť pohrozili hostia, keď Volešák vyrazil na roh Dražičovu strelu z prvej. Po polhodine hry nezakončil peknú akciu gólom mladý obranca Žilinčanov Sluka a v 34. min chýbali Boženíkovi v páde centimetre, aby upratal za Greifa Anangov center z pravej strany. Žilinčania mali pár minút pred prestávkou ešte jednu dobrú príležitosť na gól, ale Škvarka trafil v dobrej pozícii iba obrancu hostí. Mužstvá tak odišli do šatní za bezgólového stavu.Zápas bol aj v úvode druhého polčasu vyrovnaný, ale znovu sa ako prví ocitli vo veľkej šanci hostia. V 51. min dostal Šporar ideálnu prihrávku, ale krížnou strelou minul Volešákovu bránu. V 56. min sa perfektne do šance predral cez Božikova mladý Tomič, ale strelou netrafil iba tesne medzi tri žrde. V 68. min sa v šanci ocitol Dražič, Volešák jeho pokus bravúrne vyrazil na roh, po ktorom však Saláta vyskočil najlepšie a hlavou otvoril skóre – 0:1. Domáci sa nadýchli k ofenzíve, do útoku prišiel mladý Gerebenits a v 74. min si tribúny pýtali po strete Greifa s Boženíkom, ktorý takmer využil chybu hostí, penaltu, no rozhodca Ziemba zákrok neposúdil ako nedovolený. O chvíľu si zle spracoval loptu Apau, prihral ju Greifovi, ktorý ju chytil pri malom vápne do rúk, no rozhodca po počiatočnom priamom kope nakoniec situáciu odvolal a nariadil iba kop od brány. Žilina znovu posilnila útok, na hrot prišiel Balaj, ale hra sa veľmi neodohrávala na polovici hostí, ktorí sa ju snažili tvoriť čo najďalej od Greifa. V 90. min sa na malinkom priestore v šestnástke uvoľnil tiesnený Boženík a jeho strele z otočky musel nad brvno pomôcť Greif. Z následného rohu mal gól na hlave Gerebenits, ale obrana hostí vykopla loptu pred bránkovou čiarou. Greif svoj tím podržal aj v 92. min po priamom kope Bičachčjana, keď loptu chytil. Žilinčania sa už k vyrovnaniu nedostali a tak Slovan zvíťazil pod Dubňom najtesnejším rozdielom.