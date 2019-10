Na týchto trasách po cestách SR sa bude presúvať vojenská technika

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra(TASR) – Ministerstvo obrany SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky ozbrojených síl zahraničných vojsk, predovšetkým českej a poľskej armády, v období od 14. do 20. októbra. Celkovo by malo ísť o 45 cestných presunov zahraničných vojsk so sprievodom Vojenskej polície. Rezort dáva do pozornosti aj presuny nadrozmerného nákladu. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Cestné kolóny s nadrozmerným nákladom pôjdu na trasách Hlohovec – Turecký Vrch – Sereď – Centrum výcviku Lešť, Martin – Centrum výcviku Lešť. Na trasách Sása Pliešovce – Michalovce, Trebišov – Trenčín-Zlatovce a Zemianske Kostoľany - Prešov budú železničné presuny.