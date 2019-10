Iránsky tanker mali pri pobreží Saudskej Arábie zasiahnuť dve rakety

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán/Rijád 11. októbra (TASR) - Výbuch na palube iránskeho ropného tankera, ktorý hlásili v piatok z oblasti Červeného mora pri pobreží Saudskej Arábie, nasledoval po zásahu dvoma raketami. Uviedol to vlastník plavidla, Iránska národná tankerová spoločnosť (NITC). Jej vyhlásenie priniesla iránska štátna tlačová agentúra IRNA.Podľa údajov prevzatých zahraničnými agentúrami sa raketový útok odohral v piatok skoro ráno a jeho terčom bol tanker Sabity, nachádzajúci sa v tom čase približne 100 kilometrov od saudskoarabského pobrežného mesta Džidda. Incident potvrdilo aj iránske ministerstvo ropného priemyslu.Zo zasiahnutého tankera uniklo do mora nešpecifikované množstvo ropy, NITC však poprela správy, podľa ktorých na palube vypukol požiar. Podľa vyjadrenia spomínaného ministerstva všetci členovia posádky vyviazli bez ujmy. Spôsobené škody navyše nie sú veľké a námorníci majú loď opäť pod kontrolou.V sociálnych médiách sa objavili zábery tankera, z ktorého stúpa oblak čierneho dymu.Saudská Arábia sa k tejto udalosti zatiaľ nevyjadrila. Medzičasom však zareagovali trhy s ropou, ktorej cena stúpla o dve percentá.Saudská Arábia, ktorá v danom regióne vedie so znepriateleným Iránom viacero tzv. zástupných vojen, obviňuje Teherán z útokov na svoje ropné zariadenia zo 14. septembra, čo Irán popiera. Spojené štáty a Saudská Arábia tiež obviňujú Irán z útokov na šesť ropných tankerov v máji a júni, čo Teherán takisto odmieta.