Na Ukrajine chcú zaviesť americký sviatok Deň vďakyvzdania, slávil by sa však v iný dátum

8.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský parlament zaregistroval návrh zákona o ustanovení nového štátneho sviatku - Dňa vďakyvzdania, ktorý by zároveň mal byť dňom voľna.Ako referuje web Ukrajinská pravda, nový sviatok navrhujú oslavovať 22. októbra, keď svet oslavuje Deň zmeny k lepšiemu.Návrh v pondelok predložil do parlamentu poslanec strany Sluha ľudu Georgij Mazurašu, ktorý už skôr navrhoval zmeniť text ukrajinskej hymny na „pozitívnejší“.„Stanovenie dátumu osláv Dňa vďakyvzdania má logické opodstatnenie. V prvom rade ide o pozdvihnutie vďaky na národnú úroveň, ako sa to robí v niektorých vysoko rozvinutých krajinách, keď bude mať každý človek oficiálnu príležitosť vyjadriť vďaku všetkým, ktorým chce,“ vysvetľuje návrh zákona.Účelom návrhu zákona je sformovať v ukrajinskej spoločnosti a upevniť na národnej úrovni takú dôležitú pozitívnu črtu, akou je vďačnosť, a teda aj tradíciu vyjadrovania vďačnosti všetkým, ktorí si to zaslúžia, dodáva ďalej dôvodová správa, ktorá zdôrazňuje, že táto myšlienka nevyžaduje vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.„Vďakyvzdanie“ vo svete zviditeľnili predovšetkým Spojené štáty, kde sa tradične oslavuje posledný novembrový štvrtok.