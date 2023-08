Vláda by mala uhrádzať samosprávam škody spôsobené záplavami, podľa Hlasu nezvládla protipovodňové opatrenia

Úradnícka vláda nekoná

8.8.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD očakáva, že úradnícka vláda začne konať a operatívne uhrádzať samosprávam financie na škody spôsobené záplavami. Strana o tom informovala v tlačovej správe.Ako uviedol člen predsedníctva Hlasu Michal Kaliňák , škody po povodniach nie sú výsledkom len dažďov, ale aj nezvládnutých protipovodňových opatrení, zanedbania bežnej správy vodných tokov či zlej správy územia.„Sme v situácii, keď nestačí lamentovať, ale treba konať. Úradnícka vláda nekoná a je to jej ďalšie zlyhanie. Ministri si vyberajú dovolenky, namiesto toho, aby napĺňali úlohy, pre ktoré sedia na svojich stoličkách,“ vyhlásil Kaliňák.Strana Hlas pripomenula, že ešte v máji poukazovali na hrozby súvisiace so záplavami a vyzvala vládu Ľudovíta Ódora , aby operatívne uhrádzala samosprávam financie na škody spôsobené záplavami.„Úradnícka vláda nekoná. Prizerá sa tomu, ako budúci rok, na konci marca skončia aktivačné práce. Prizerá sa tomu, ako sa pod ťarchou chýbajúcich peňazí topí Slovenský vodohospodársky podnik , pre ktorý neboli z Plánu obnovy a odolnosti využité financie na potrebnú techniku," uviedol Kaliňák s tým, že sa nevyužíva ani potenciál sociálnych podnikov, ktoré by podľa neho mohli byť prínosné v rámci protipovodňových prác.Strana Hlas vyhlásila, že majú jasnú predstavu o tom, ako predchádzať škodám zo záplav. Kaliňák vysvetlil, že to súvisí napríklad s vybavením správcov povodí.„Viac ako 40 ročná technika nestačí. Tá má problémy sama so sebou. Ďalším dôležitým krokom bude zavedenie systému včasného varovania napojeného aj na vodné toky v susedných štátoch v rámci prihraničia,“ doplnil Kaliňák s tým, že Hlas je pripravený presadiť systematickú správu vodných tokov, čo by vytvorilo aj nové pracovné miesta a bude využitý potenciál sociálnych podnikov.„Na jar končia aktivačné práce. My nepotrebujeme ľudí v evidenciách na úrade práce ale tam, kde je čo robiť. Platí to aj o podpore registrovaných sociálnych podnikov, ktorých činnosť sa musí orientovať aj na údržbu vodných tokov a všetky činnosti, ktoré súvisia s protipovodňovými opatreniami,“ uviedol Kaliňák a dodal, že regionálny rozvoj má zmysel, keď sa všetky kompetencie jednotlivých ministerstiev sústredia pod jednu strechu.„Aj na príklade povodní vidíme, že ničia regióny, lebo ministerstvá nedokážu nájsť spoločnú reč a spárovať svoje možnosti pod jeden balík užitočných riešení,“ uzavrel Kaliňák.