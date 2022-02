Na Ukrajinu pôjde humanitárna pomoc výlučne cez priechod Vyšné Nemecké, ide o bezpečnostný dôvod (video)

Prianie ukrajinskej strany

28.2.2022 - Humanitárna pomoc utečencom, či už profesionálna alebo občianska, musí prúdiť na územie Ukrajiny čo najrýchlejšie a najplynulejšie.Aj humanitárna pomoc ako taká však musí mať svoje pravidlá a musí byť organizovaná. Na pondelkovej tlačovej konferencii Finančnej správy to povedal jej prezident Jiří Žežulka. „Včera som s ukrajinskou stranou riešil celú situáciu a boli sme požiadaní, aby sme centralizovali prísun humanitárnej pomoci len cez priechod vo Vyšnom Nemeckom. Nie je to žiaden náš výmysel, je to prianie ukrajinskej strany,“ ozrejmil Žežulka.Ukrajinská strana tak podľa neho robí z bezpečnostných dôvodov. Šéf finančnej správy tiež pripomína, že ani humanitárna pomoc nemôže na hranice prísť bez akéhokoľvek dokladu. „Všetci, ktorí chcú pomáhať, by so sebou mali mať príslušné doklady,“ vysvetlil.„Primárne, čo sa týka humanitárnej pomoci, či už obsahuje ošatenie, jedlo, alebo akékoľvek pomôcky, stále ide o tovar Európskej únie. Je preto potrebné vyplniť colné formality, ktoré sa týkajú vývozu tohto materiálu,“ ozrejmil riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Robert Gucký „Pokiaľ bude humanitárny tovar vyvážať právnická osoba, je potrebné, aby vo vnútrozemí podala colné vyhlásenie na vývoz a následne prebehnú colné konania na hraniciach čo najskôr a čo najrýchlejšie prebehnú na hraničnom prechode,“ povedal. Doplnil, že cieľom nie je zdržiavať ten tovar, ale poslať ho čo najskôr colným orgánom na Ukrajine.Ukrajinské orgány žiadajú, aby bol tiež vytvorený súpis tovaru, aby mohla byť čo najrýchlejšie oslobodená od ukrajinských ciel a procedúr, ktoré sú zakotvené v legislatíve Ukrajiny.„Fyzické osoby nemusia podávať colné vyhlásenie, postačí predbežné colné vyhlásenie o výstupe, ktoré je možné podať priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké,“ priblížil Gucký. Tovar bez akýchkoľvek dokladov môže Ukrajina okamžite vrátiť na Slovensko.Za posledných 24 hodín prišlo na Slovensko viac ako 15-tisíc osôb z Ukrajiny. Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom bol zriadený aj mimoriadny pruh, ktorý poslúži pre rýchlejšie odbavenie matiek s deťmi.„Je to enormná záťaž na naše hraničné priechody a pomaly sa dostávame do problémov s kapacitou. Všetky hraničné priechody pracujú v nonstop režime, celý proces sa snažíme urýchliť tak, aby neboli zdržania na našej strane,“ dodal Žežulka.