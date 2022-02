Skupina TAURIS Group plánuje tento rok zainvestovať do fabrík v Košiciach celkovo 25 miliónov EUR

Dôležitý logistický uzol

Prevádzka šetrná k prírode

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.

28.2.2022 (Webnoviny.sk) -Skupina TAURIS GROUP rozširuje svoju logistickú sieť o nový sklad v Košiciach spojený s výrobou. Slúžiť bude primárne výrobcovi Ryba Košice, ktorý spadá do portfólia skupiny. Nový logistický park s plochou zhruba 2 hektáre poskytne skladovú kapacitu 1600 paletových miest. Park takisto ponúkne možnosť dostavby ďalších skladovacích blokov, a to s kapacitou 400 paletových miest."Minulý rok bol v histórii spoločnosti TAURIS GROUP najúspešnejší za celých takmer tridsať rokov jej existencie. Vlaňajšie priaznivé výsledky, ktorými sa môže pochváliť aj Ryba Košice, sa pretavili do ambície investovať do reštrukturalizácie výroby tohto závodu a taktiež výstavby nového skladu. Rozpočtované investičné výdavky na výstavbu nového skladu so zázemím vrátane revitalizácie okolia, prípojok médií a ciest sú plánované vo výške približne 12,2 milióna EUR. Smerovať budú do vybudovania nového logistického skladu vrátane rozvoja ekologických riešení. Spolu s novým výrobným závodom Ryba Košice plánujeme v Košiciach preinvestovať 25 miliónov EUR,” uviedol prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo, ktorého je TAURIS GROUP súčasťou.Investícia 25 miliónov EUR predstavuje triapolnásobok sumy, ktorá bola vložená do nových projektov v priebehu minulého roka. V pláne je taktiež rozširovať sieť Mäsiarstiev u býka a bistier Ryba Bistro, ktoré sú na trhu už tridsať rokov.Závody skupiny TAURIS GROUP denne manipulujú a doručujú svojim zákazníkom desiatky ton tovaru. Nový centrálny sklad v Košiciach spojený s výrobou bude preto pre spoločnosť predstavovať jeden z hlavných logistických uzlov. "Vďaka perfektnej polohe tejto priemyselnej zóny a odborným znalostiam našich zamestnancov v oblasti skladovania dokážeme našim partnerom doručiť potrebné množstvo produktov v čo najkratšom čase. Nový sklad bude zastrešovať dennú distribúciu tovaru pre Košický a čiastočne aj Prešovský kraj. Zásobované budú tiež ďalšie distribučné centrá rozložené po celom Slovensku, ako aj v susedných Čechách a Maďarsku," vysvetľuje Richard Duda. Novovybudovaný sklad bude navrhnutý pre skladovanie výrobných surovín ako aj samotných produktov Ryby Košice. Jeho súčasťou bude šesť expedičných a jedna príjmová rampa, ako aj špeciálna rampa na nakladanie tovaru, určená na distribúciu chladených a mrazených potravín.Celkovo bude v novovybudovanom závode pracovať niekoľko desiatok zamestnancov. "Práve zamestnanci sú naším najcennejším zdrojom. Nové priestory, automatizácia výroby či digitalizácia skladových procesov adresujú naše potreby a požiadavky, a zamestnancov tak zbavujú nutnosti vykonávať väčšinu manuálnych prác, vďaka čomu sa môžu sústrediť na náročnejšie aktivity, čím sa zefektívni chod závodu, ale aj jeho dopad na zdravie zamestnancov a životné prostredie," dodáva Duda.S investíciou do modernizácie logistickej siete prichádza aj rozvoj ekologických riešení. Nový centrálny sklad bude časť elektrickej energie potrebnej na prevádzku skladu získavať pomocou fotovoltaických panelov umiestnených na streche budovy. Tá zároveň bude plniť úlohu zachytávania zrážok, ktoré poputujú do zásob podzemnej vody. Zelená strecha, ktorá tiež prispieva prirodzenej rovnováhe mikroklímy, zaberie celkovú plochu 800 m2.Spoločnosť tak isto plánuje využívať ďalšie formy prirodzenej produkcie energie, napríklad prostredníctvom tepelných čerpadiel. Súčasťou investície sú aj nabíjacie stanice pre osobné elektrické autá, ako aj bicykle a skútre. TAURIS GROUP zároveň úpravou okolitého terénu vybuduje v areáli nového závodu trávnaté plochy s rozlohou 4 683 m2 a vysadí zhruba 20 nových vysokých stromov.Skupina TAURIS GROUP je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdinguECO-INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.Informačný servis