Na univerzite v Pekingu spustili výučbu slovenčiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Peking 11. júna (TASR) - Celkovo 15 študentov z rôznych častí Číny sa na začiatku tohto akademického roka prihlásilo na čerstvo otvorený odbor slovenského jazyka na Pekinskej univerzite medzinárodných štúdií. Pre TASR to v utorok v Pekingu uviedla slovenská učiteľka Kamila Jandzíková.vysvetlila učiteľka.Študenti sú podľa nej "veľmi usilovní". Počas krátkeho utorkového programu na Pekinskej univerzite medzinárodných štúdií zarecitovali niekoľko slovenských básní, napríklad baladu Žltá ľalia od Jána Botta, a zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Mám ja hrušku. Pripravili si aj prezentácie svojich rodných miest v slovenčine.opísala Jandzíková. Pre čínskych študentov je podľa nej náročné naučiť sa niektoré slovenské spoluhlásky, napríklad ž, š alebo č.chválila študentov slovenská učiteľka.Jandzíková prišla do Pekingu kvôli dcére, ktorá v hlavnom meste Číny taktiež študuje.prízvukovala. Nazdáva sa, že absolventi odboru slovenského jazyka na Pekinskej univerzite medzinárodných štúdií by sa mohli v oboch krajinách uplatniť napríklad v cestovnom ruchu.Všetci študenti v ročníku si vybrali slovenské krstné mená, s ktorými vystupujú, aby si ich Slováci ľahšie zapamätali.Mladá Číňanka, ktorá sa predstavila ako Hana, pripomenula, že slovenčinu študuje iba sedem mesiacov.povedala pre TASR po slovensky.Ďalšej čínskej študentke Saši sa na Slovensku podľa jej slov páči Bratislavský a Spišský hrad alebo tiež bratislavské UFO.povedala a s úsmevom dodala, že by ho raz chcela navštíviť.