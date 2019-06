Video: Slovenský film Casino.$k zverejnil dátum premiéry aj teaser

Hviezdne obsadenie

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) - Celovečerný film s názvom Casino.$k z dielne režiséra Jána Sabola sa dočkal oficiálneho teasera, ktorým tvorcovia snímky odokryli svoje karty. Štyridsaťsekundová ochutnávka nového filmu vtiahne pozerajúcich sa do hráčskeho sveta.Láka však najmä na príbehy hlavných postáv, ktoré mimo mekky pokrových hráčov rozohrávajú riskantnú hru s názvom život.Okrem poodhalenia fungovania kasín, diváka dej filmu vtiahne do sveta ovládaného politickými machináciami, za ktorými je skrytá moc peňazí. 107-minutový film sa nezaobíde bez pikantností, či ľúbostného príbehu.Diváci sa v novinke, ktorej kinopremiéra sa uskutoční 26.9.2019, môžu tešiť na hviezdne obsadenie.

https://www.youtube.com/watch?v=SMofFX4N0d4

Technické premietanie na Art Film Feste

V celovečernej snímke sa s postavami na istú chvíľu zžili Tereza Brodská, Roman Luknár, Marek Majeský , Pavel Kříž, Zuzana Kanócz, Vica Kerekes, Marek Geišberg, Richard Stanke, Michal Soltész, Jana Majeská, Ondrej Habiňák, či Henriett Novak. Príťažlivý herecký mix dopĺňa kreatívny tím.Pod film sa produkčne “podpisuje“ režisér Ján Sabol, producent Mayo Hurajt, koproducent Rebuy Stars, kameraman Ivan Finta a scénaristi István Kerékgyártó a Peter Himič.Film Casino.$k, ktorý sa do kín dostane až na jeseň tohto roku, majú návštevníci tohtoročného Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest možnosť vidieť vďaka technickému premietaniu. Film je do programu festivalu zaradený 15.6.2019 o 19.30 h v kapacitne najväčšej artfilmovej kinosále - Kunsthalle. Ďalšie premietanie je naplánované na 16.6.2019 o 10.30 v priestoroch Kulturparku, po ktorom bude prebiehať diskusia s tvorcami filmu.„Keď ma oslovil umelecký riaditeľ festivalu Peter Nágel s ponukou uviesť film na Art Film Feste, s radosťou sme prijali možnosť prezentovať film na tomto skvelom podujatí. Film sa bude premietať v podobe “work in progress“, čo znamená, že film nebude ešte 100 percentne technicky dokončený, ale takýto spôsob prezentácie filmu na festivaloch je pomerne bežný, v minulosti sa uviedlo aj niekoľko slovenských filmov na ArtFilm Feste pred technickým dokončením, “ prezradil režisér filmu Ján Sabol.