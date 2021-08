Na US Open bude mať Slovensko až štvornásobné zastúpenie

Až štvornásobné slovenské zastúpenie budú mať dvojhry na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji US Open v americkom New Yorku.

Molčan bez zaváhania

Lucky looserka Kučová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) -Molčan prešiel trojkolovou kvalifikáciou bez zaváhania, v piatok zdolal aj Gastaa Eliasa z Portugalska a v 1. kole dvojhry mužov bude jeho súperom iný kvalifikant - Turek Cem Ilkel. Gombos už skôr vedel, že ho čaká duel proti Čiľanovi Cristianovi Garínovi.Alex Molčan sa na turnajoch "veľkej štvorky" dostal premiérovo do hlavnej súťaže. "Je to najkrajší pocit, aký som zatiaľ s tenisom zažil. Som neskutočne rád, že sa mi podarilo uspieť v kvalifikácii," povedal podľa webu stz.sk.Schmiedlová si vo finále kvalifikácie poradila s domácou Reese Brantmeierovou a v hlavnej súťaži v 1. kole vyzve ďalšiu Američanku - držiteľku voľnej karty 17-ročnú Ashlyn Kruegerovú.Kučová síce v kvalifikácii podľahla Britke Katie Boulterovej, no do hlavnej súťaže sa dostala ako tzv. lucky looserka. O postup bude bojovať s 21-ročnou Američankou Ann Liovou.