Cesty Ronalda a Solskjaera sa opäť spojili, Portugalčan prekvapil návratom do Manchestru United

Cesty Nóra Olehu Gunnara Solskjaera a Portugalčana Cristiana Ronalda sa po viac ako dekáde opäť skrížili. Teraz však už nebudú spoluhráčmi, no 48-ročný rodák z Kristiansundu bude koučom o 12 rokov mladšieho portugalského futbalistu.

CR7 totiž pomerne nečakane prestúpil do anglického Manchestru United, v ktorom v minulosti hrával rokoch 2003 až 2009.

Miloval Turín

Mal na výber

28.8.2021 -"Nepochybne je to najlepší hráč futbalovej histórie," povedal na adresu svojho nového zverenca Solskjaer, v rokoch 1996 až 2007 hráčska ikona "Red Devils". Nór po ukončení futbalovej kariéry v roku 2007 vo farbách United presedlal na trénerskú dráhu a od decembra 2018 vedie A-tím.Cristiano Ronaldo za Manchester United odohral v minulosti 292 duelov a strelil v nich 118 gólov. Angličanom trikrát pomohol k zisku titulu v Premier League a raz aj v Lige majstrov.Ostatné štyri sezóny strávil v talianskom Juventuse Turín, predtým pôsobil v Reale Madrid. Keď už bolo zrejmé, že opustí Juve, najvážnejšie vyzeral jeho prestup do Manchestru City.Napokon však zakotvil u mestského rivala. "Až do úplného konca som miloval Turín," uviedol CR7 po spečatení prestupu a poznamenal, že v Taliansku pre Juventus odovzdal srdce aj dušu.Prvý duel za United po návrate absolvuje Cristiano Ronaldo až po pauze vyhradenej pre potreby národných tímov. V európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2022 by mal hrať za výber Portugalska proti Írsku a Azerbajdžanu.Na Portugalsko tiež čaká duel proti Kataru, elitný portugalský futbalista tak bude mať hneď tri šance na osamostatnenie sa na čele najlepších strelcov histórie v reprezentačných výberoch.Tridsaťšesťročný rodák z Funchalu na Madeire doteraz odohral v najcennejšom drese 179 duelov a strelil v nich 109 gólov, rovnako ako v minulosti Ali Daei z Iránu.Prestup z Juventusu Turín do Manchestru United v prípade Cristiana Ronalda nie je až tak drahý, Angličania zaplatia 15 miliónov eur a ďalších osem ich to môže stáť na bonusoch. Po úspešnej zdravotnej prehliadke podpíše portugalský fenomén zmluvu na dva roky.