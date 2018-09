Na US Open Del Potro vo štvrťfinále proti Isnerovi

Juan Martin del Potro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. septembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Deviaty nasadený si v osemfinále poradil s päťkou "pavúka" Kevinom Andersonom z Juhoafrickej republiky 7:5, 6:2, 7:6 (2).Finalista vlaňajšieho US Open a tohtoročného Wimbledonu Anderson prehral so svojím súperom na tvrdom povrchu po prvý raz a Rakúšan v New Yorku premiérovo postúpil medzi najlepšiu osmičku.Vo štvrťfinále sa stretne s najvyššie nasadeným Rafaelom Nadalom zo Španielska, ktorý po veľkej bitke a takmer tri a pol hodinách triumfoval nad Gruzíncom Nikolozom Basilašvilim 6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:4. "Keby som to v treťom sete dotiahol do konca, vyzeralo by to ináč. Odohral som dobrý tajbrejk, ale on ho vyhral zaslúžene a treba ho za to pochváliť. Aj keď som hral dobré údery, vždy našiel odpoveď. Proti Thiemovi to bude ťažké, je skvelý súper a hrá pestrý tenis. Musím predviesť môj najlepší výkon a snáď sa to podarí," povedal Nadal pre televízne kamery.Argentínčan Juan Martin Del Potro nasadený ako tretí vyradil v noci na pondelok Chorváta Bornu Čoriča 6:4, 6:3, 6:1. Na miestneho šampióna z roku 2009 čaká domáci John Isner, ktorý pokoril Kanaďana Miloša Raoniča 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2.(9-Rak.) - Kevin Anderson (5-JAR) 7:5, 6:2, 7:6 (2),(1-Šp.) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:4,(11-USA) - Miloš Raonič (25-Kan.) 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2,(3-Arg.) - Borna Čorič (20-Chor.) 6:4, 6:3, 6:1