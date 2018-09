S. Williamsová i obhajkyňa Stephensová idú do štvrťfinále

Česká tenistka Karolína Plíšková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V osemfinále ako nasadená osmička zdolala Austrálčanku Ashleigh Bartyovú 6:4, 6:4.Finalistka z roku 2016 sa vo štvrťfinále stretne s domácou Serenou Williamsovou. Šesťnásobná miestna šampiónka zdolala v noci na pondelok Estónku Kaiu Kanepiovú 6:0, 4:6, 6:3. Ďalšiu štvrťfinálovú dvojicu tvoria Lotyška Anastasija Sevastovová, ktorá vyradila Ukrajinku Jelinu Svitolinovú 6:3, 1:6, 6:0, a Američanka Sloane Stephensová. Obhajkyňa titulu nasadená ako tretia si poradila s Elise Mertensovou z Belgicka dva razy 6:3.(8-ČR) - Ashleigh Bartyová (18-Aus.) 6:4, 6:4,(17-USA) - Kaia Kanepiová (Est.) 6:0, 4:6, 6:3,(19-Lot.) - Jelina Svitolinová (7-Ukr.) 6:3, 1:6, 6:0,(3-USA) - Elise Mertensová (15-Belg.) 6:3, 6:3