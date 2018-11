Na Ústavný súd prišli tri sťažnosti na nezákonnosť komunálnych volieb

Ústavný súd SR, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 14. novembra (TASR) –Ústavný súd (ÚS) SR eviduje do 14. novembra celkovo tri sťažnosti týkajúce sa komunálnych volieb z 10. novembra. Volebné sťažnosti je možné podávať do desiatich dní po oznámení výsledkov volieb.uviedla v stredu pre TASR Ivana Vilinská z tlačového a informačného odboru Kancelárie Ústavného súdu SR.Jedna zo sťažností prišla ešte v deň volieb, a to na postup predsedu volebnej komisie v Hrnčiarskych Zalužanoch (okres Poltár) v súvislosti so späťvzatím kandidátnej listiny stranou Nova. Druhú podali neúspešní kandidáti na post starostu v obci Sliepkovce (okres Michalovce) so žiadosťou o prepočítanie hlasov. Tretiu sťažnosť podal neúspešný kandidát na poslanca v obci Ondrejovce (okres Levice) s tým, že malo dôjsť k pochybeniu pri sčítavaní hlasov, ktoré dostal.Po komunálnych voľbách v roku 2014 prišlo na ÚS SR celkovo viac ako 100 volebných sťažností. V niektorých obciach ÚS rozhodol o neplatnosti volieb a voľby sa tam museli zopakovať.