ŠRAMKO: PRI ROZPOČTE 2019 A 2020 EXISTUJE RIZIKO 0,6 % HDP

Predseda RZZ Ivan Šramko Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Pri rozpočtových cieľoch existuje v rokoch 2019 a 2020 riziko na úrovni 0,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), hlavne v nedaňových príjmoch, hospodárení samospráv a zdravotníctve. To by v prípade ich naplnenia znamenalo, že dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2019 a vyrovnaného rozpočtu v roku 2020 bude možné len prijatím dodatočných opatrení. Uviedli to v stredu na brífingu členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko, Juraj Kotian a Anetta Čaplánová pri hodnotení vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.