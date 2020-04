Na uvoľňovanie opatrení v Španielsku je podľa odborníkov priskoro, pandémia stále vyčíňa naplno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Španielske úrady plánujú budúci týždeň povoliť návrat do práce robotníkom v továrňach či na stavbách. Podľa nich to nespôsobí nárast prípadov koronavírusu. Niektorí vedci však varujú, že opak môže byť pravdou. Reštaurácií ani obchodov sa opatrenia nedotknú, otvorené sú naďalej len supermarkety, lekárne a novinové stánky.Natíska sa však otázka, či je už ten správny čas na zmeny, keďže pandémia v krajine stále naplno vyčíňa. Podľa expertov zmeny v oblasti výroby a výstavby prichádzajú priskoro.Doktor Antoni Trilla z barcelonskej univerzity, ktorý radil vláde pri zavádzaní opatrení, je presvedčený, že by mali pokračovať. “Je logické pokúšať sa vrátiť do normálu vo všetkých ekonomických činnostiach, ale musí to sprevádzať dobrý systém, ktorý nájde, izoluje a vylieči nové prípady, ktoré sa objavia," povedal v rozhlasovom vysielaní. V podobnom zmysle sa vyjadrila aj virologička Margarita del Valová, ktorá označila uvoľnenie reštriktívnych opatrení v priemysle za "unáhlené".Španielsko je v počte infikovaných stále na druhom mieste za Spojenými štátmi. V krajine sa novým vírusom nakazilo už 157-tisíc ľudí a takmer 16-tisíc mu podľahlo.