Väčšina slovenských spoločností by uvítala prijatie Kurzarbeit, pomohlo by aj menej byrokracie

11.4.2020 - Viac ako 70 % spoločností by v rámci opatrení na pomoc v boji s koronakrízou uvítalo prijatie Kurzarbeit s príspevkom od štátu na mzdy zamestnancov. Tento inštitút má pritom najvyššiu prioritu nezávisle od veľkosti alebo odvetvia podniku.Vyplýva to z prieskumu o ekonomickom dopade koronavírusu, ktorý medzi svojimi členmi uskutočnili nemecká, rakúska a švédska obchodná komora na Slovensku. Zverejnila ho Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK). Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 150 firiem z oblasti priemyslu, služieb i obchodu.Vyše polovica spoločností uviedla v rámci opatrení zachovanie cezhraničnej dopravy tovarov a niečo cez 40 % odbúranie administratívy a pomoc pri likvidite. Ako poznamenal výkonný člen predstavenstva AHK Peter Kompalla, podniky majú už v bežných časoch problém zorientovať sa v prihlasovacích, oznamovacích aj kontrolných povinnostiach. "Odbúranie byrokratickej záťaže by im v aktuálnej situácii veľmi pomohlo," skonštatoval. Štátne investície by privítala asi štvrtina firiem.Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, viac ako tretina opýtaných avizuje v dôsledku pandémie koronavírusu zníženie príjmov v rozmedzí od 25 do 50 %, 13 % dokonca pokles o viac ako 50 %. Rast príjmov predpokladá iba 1 % opýtaných. Takmer dve tretiny respondentov očakáva, alebo už reálne zažíva, menší dopyt po svojich produktoch a službách a viac ako polovica hovorí o zrušení alebo odložení investícií. Vyše 40 % má problémy v dodávateľskom reťazci a nízku likviditu.