Na väčšine územia Slovenska hrozia výdatné dažde, meteorológovia vydali výstrahy aj pred povodňami

Spadnúť môže až 100 milimetrov zrážok

Výstrahy až do odvolania

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred dažďom vo väčšine okresov Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojej internetovej stránke.Výstraha platí pre všetky okresy stredného a časť západného a východného Slovenska. V okrese Prievidza platí zároveň druhý stupeň výstrahy pred povodňami.SHMÚ očakáva miestami intenzívny dážď s úhrnom zrážok od 60 do 100 milimetrov.Výstrahy druhého stupňa pred dažďom platia pre okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce, Poprad, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.Výstrahy platia pre všetky uvedené okresy do utorka 13. októbra do 15:00.Okrem druhého stupňa výstrahy pred povodňami v okrese Prievidza platí pre ďalšie oblasti výstraha prvého stupňa povodňovej aktivity.Ide o oblasti na Záhorí, v povodí Dunaja, Dolné, Stredné a Horné Považie, Liptov, Kysuce, Oravu, Dolnú Nitru a Žitavu, Hornú Nitru, Dolný Hron, Horný Hron, povodie Ipľu a povodie rieky slaná.Väčšina výstrah platí až do odvolania, výstrahy na Strednom Považí, Orave, Kysuciach a Liptove platia do utorka 13. októbra do 18:00. Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v okrese Prievidza do 13. októbra do 13:00.