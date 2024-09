Na včasné varovanie pred povodňami budú na východnom Slovensku nasadené merače (foto)

Poľsko-slovenský projekt

Projekt Flopres je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Life. Celková suma projektu, ktorý potrvá do augusta 2026, je viac ako 3,2 milióna eur. PSK získal alokáciu vo výške 346-tisíc eur s vlastným spolufinancovaním takmer 139-tisíc eur.





27.9.2024 (SITA.sk) - Monitorovať vzostup hladiny tokov a poskytovať včasné varovania o možnej povodni budú vo vybraných lokalitách Prešovského kraja technické zariadenia, takzvané inteligentné (IoT) merače.Ide o súčasť poľsko-slovenského projektu Flopres, ktorý je zameraný na predpovedanie a prevenciu bleskových povodní. Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa doňho zapojil ako prvý na Slovensku.V kraji do projektu na základe historických udalostí zapojili tri pilotné oblasti. Konkrétne ide o Svidník a povodie Ladomírky, Bardejov a povodie Šibskej vody a Jarovnice a povodie Malej Svinky. Celkovo bude do projektu zapojených 40 obcí.Projekt sleduje rizikové oblasti prostredníctvom 12 aktuálne nainštalovaných hladinomerov. Do konca tohto roka plánujú osadiť ďalšie zariadenia ako zrážkomery, vlhkomery a teplomery. Podľa predsedu PSK Milana Majerského nainštalovaných bude spolu zhruba 180 snímačov.„Včasne varovať ľudí, aby sme chránili život, zdravie a majetok, o to išlo v tomto projekte. Sumu 350-tisíc eur, ktoré sme v rámci tohto projektu investovali do týchto snímačov, zariadení včasného varovania, ušetrí ľuďom ich život, zdravie a majetok," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.Vo Svidníku v piatok na jednom z mostov nad tokom Ladomírka pilotne osadili hladinomer. Podľa primátorky mesta Marcely Ivančovej je pri povodňových situáciách veľmi dôležitý čas.„Práve tento systém nám ten čas dá, aby sme vedeli rýchlejšie zareagovať a nie sme odkázaní na fyzickú kontrolu. Tento systém nám dáva čas na včasné varovanie, ale má aj inú funkciu, a to je práve modelácia katastrofických predpovedí, ktoré sa môžu udiať v území. Práve na tomto modely si vieme naprojektovať budúce vodozádržné opatrenia, ktoré môžu chrániť krajinu aj pred takými krízovými situáciami, akými sme boli svedkami pred pár dňami na západnom Slovensku, alebo na Morave,“ uviedla Ivančová, podľa ktorej ide o prevenciu pred následnými vysokými škodami na majetku, ale aj ochranu zdravia a životov.Podľa riaditeľa spoločnosti Esprit, jedného z partnerov projektu, Dušana Kočického, ide o komplexný systém na predpovedanie a varovanie pred povodňami. „Skladá sa z mnohých komponentov, ako sú merania družicové, numerické modely a merania terénne. Dáta budú dostupné verejnosti prostredníctvom aplikácie a zaregistrovaní užívatelia dostanú upozornenia sms správou alebo emailom," vysvetlil Kočický.