Netanjahu v OSN vyhlásil, že Izrael bude pokračovať v „degradácii Hizballáhu“

27.9.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal v piatok svetovým lídrom v Organizácii Spojených národov (OSN) , že jeho národ bude „pokračovať v degradovaní Hizballáhu“, kým nedosiahne svoje ciele pozdĺž libanonskej hranice. Utlmil tým zároveň nádeje na medzinárodne podporované prímerie. Netanjahu povedal, že jeho vláda už nebude tolerovať každodenné raketové paľby z tejto oblasti.„Izrael má plné právo odstrániť túto hrozbu a bezpečne vrátiť našich občanov do ich domovov. A to je presne to, čo robíme... Budeme pokračovať v degradácii Hizballáhu, kým nebudú splnené všetky naše ciele,“ povedal Netanjahu.„Len si predstavte, keby teroristi zmenili El Paso a San Diego na mestá duchov... Ako dlho by to americká vláda tolerovala?“ povedal a dôrazne potriasol päsťou. „Avšak Izrael toleruje túto neúnosnú situáciu už takmer rok. No, dnes som sem prišiel povedať: A dosť.“