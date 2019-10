Na viacerých miestach Bratislavy sa tvoria kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Na viacerých miestach v Bratislave vo štvrtok večer vodiči hlásia nehody a zdržania.informuje Zelená vlna RTVS. Vodiči hlásia zdržanie aspoň 15 minút na Dolnozemskej aj cez Most Apollo smerom do centra. Na moste Lafranconi v smere do Mlynskej doliny sa podľa Zelenej vlny zrazili dve autá, blokované sú dve pruhy a v kolóne sa stojí na D2 od odpočívadla Jarovce aj v smere z D1. Nehoda sa stala aj na Brnianskej ulici pri pumpe v smere na Patrónku.Podľa Stella centra nehody odstraňujú v Bratislave na konci Gagarinovej ulice pred výjazdom na Prievozskú v smere do centra. Tiež na výjazde z D1 na Gagarinovu, v smere do centra. Vodiči sa do päť minút zdržia v kolóne na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere z mesta a tiež na D1 pred Prístavným mostom v smere od Senca.Vodiči v navigácii Waze hlásia aj kolóny na moste SNP, Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu, na Staromestskej a Šancovej a na Vajnorskej pri Istropolise.